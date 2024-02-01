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影／北巿河濱公園外...毛孩掙脫繫繩撞機車 2人1犬噴飛狗主嚇壞

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

狗突然掙脫繫繩衝向機車，2人1狗噴飛倒地。記者蕭雅娟／翻攝
狗突然掙脫繫繩衝向機車，2人1狗噴飛倒地。記者蕭雅娟／翻攝
40歲倪姓男子一家人，日前在台北市士林區百齡左岸河濱公園外道路遛狗，牽著愛犬正要走回通河西街二段上，突然狗掙脫繫繩，衝上道路撞上騎士，2人1狗噴飛數公尺倒地，狗瞬間折返逃離失蹤，此事故雙方驚嚇錯愕，調解中。警方呼籲，遛狗請善盡管理責任，若造成交通事故，恐須負刑罰、刑事、民事責任。

警方指出，今年1月13日上午10時許，倪姓男子一家人牽著愛犬散步，從百齡左岸河濱公園遛狗後，要離開走回通河西街二段，不料，在交叉路口處黃色網狀線上，狗突然掙脫繫繩衝出，與曹姓男騎士發生車禍。

曹男、乘客張女連人帶車，與相對體型較小的狗，瞬間一起噴飛數公尺倒地，狗驚嚇折返，往河濱公園方向狂奔離去，留下錯愕的倪男全家人。警方獲報到場，曹男無酒駕，狗跑離現場失蹤，迄今未有消息，曹男張女全身多處受傷，與倪男洽談和解。

士林警分局表示，依據道路交通管理條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰」受傷部分，恐涉過失傷害罪嫌，及傷害醫療的民事賠償及負事故肇責。

警方呼籲，飼主應避免在道路範圍內遛狗，如須在帶毛小孩上路放風時，別忘了繫上牽繩，並留意是否會有鬆脫可能，別放任毛小孩恣意遊蕩，如果造成其他用路人的意外，恐必須連帶負擔行政、民事、刑事等相關交通事故責任。

狗突然掙脫繫繩衝向機車，2人1狗噴飛倒地。記者蕭雅娟／翻攝
狗突然掙脫繫繩衝向機車，2人1狗噴飛倒地。記者蕭雅娟／翻攝

毛小孩 遛狗

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