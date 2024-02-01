違規遭警攔 高雄男騎士拒搜車！被控妨害公務判「無罪」

高雄戴姓男子前年凌晨騎車遊蕩，因未戴安全帽遭兩巡警攔查，當戴男取出車箱行照時，警發現車箱尖頭吸管含可疑白色粉末，正欲鑑識時，戴男奪去並扔擲水溝，當場被依妨害公務罪逮捕，連帶搜出他身上藏有海洛因一包（毒品罪另案偵查），檢依法將他起訴；近日宣判出爐，戴男無罪。

判決指出，戴男當時騎車未戴安全帽，才被岡山分局陳姓、林姓兩巡警攔查；對於，妨害公務罪行，戴男堅決否認。

戴辯稱，一開始就未同意員警搜索機車車箱，且該車籍掛在友人名下，因員警要求查看行車執照，而行車執照就存放在機車車箱內，因此，才開啟車箱，戴強調，自始自終皆表明「不願搜車」。

怎料，戴欲蓋上車箱時，遭警阻止，還用手電筒掃視車箱內部；經查員警秘錄器影響，直到這個時間點，警未看到可疑吸管，直至翻動搜索才發現到它。

「員警搜索違法，並非合法執行職務！」戴指稱，一開始便表明不讓員警搜車，因此，拿回吸管並無惡意，但隨後卻被員警壓制在地，戴表示，當下他並未將吸管扔擲水溝，沒作其他動作。

由於，刑法妨害公務罪的要件，公務員必須是「依法執行職務」時，可見，超越職務範圍以外行為，就不得稱為依法執行職務，也無妨害公務可言。

法院說明，一開始員警查驗身分、車籍資料，是因當場舉發，需製作交通違規通知單，當時戴男提供身分証件即可，無需開啟機車箱查驗，當下員警作法已超出舉發交通違規範疇。

再者，盤查時，戴男機車靜止停放便利商店前，當下無他人，並無傷人或自傷可能；而盤查前，戴男除未配戴安全帽外，並無蛇行、忽快忽慢、驟踩煞車等不安全行駛態樣，既然，戴男不同意，員警就無權搜身或強迫開啟車箱查驗。

「員警發現吸管時的過程，」法院認為，已屬搜索行為。

在警秘錄畫面中，戴男開啟車箱不久，便試圖將車箱蓋下壓關上，當時行照已在員警手中，但員警卻阻止戴男蓋上車箱，執意用手電筒掃視查看，明顯是藉「交通違規」名義，盤查戴男。