獨／一眼定緣分…德國交換生領養三條腿小黑 展開「新狗生」

德國交換生Lina與小黑初次相遇。圖／新北市動保處提供 「老殘傷」米克斯也能有「好狗命」，來自德國22歲的女孩Lina去年來台大法律系當交換生一個學期，在今年1月4日偕父母及親戚去新北平溪旅遊時，恰好看到待在便利商店旁的小黑，Lina對小黑「一見鍾情」，即使小黑只有3條腿，仍堅定要把小黑帶回德國一起生活。

小黑在十分居住2年，是當地社區犬，由居民及全家超商店員都會照顧餵養，去年7月小黑被通報受傷，研判是被車撞或是被夾傷，緊急帶回動保處手術切除左後腿，待恢復健康後送回十分安置。

Lina第一次到十分看到小黑時，1人1狗眼神交流很久，小黑才3歲，但個性非常成穩，不像同年紀的狗很好動，連Lina主動慢慢靠近、摸摸小黑，小黑也不怕，還主動問小黑「要不要跟我回家」，小黑用無辜水汪汪的眼睛一直看著Lina，直到Lina要離開，眼神也不從Lina身上移開，讓她決定要領養小黑。

居民及店員得知Lina想認養小黑，原本非常不捨，負責餵養的4、5人還特地開會討論，為了小黑未來的幸福，最終決定把小黑託付給Lina照顧。動保處在1月9日將小黑帶回處內，開始協助小黑辦理出境程序，包含狂犬病疫苗紀錄、晶片及健檢資料，將在2月1日晚上飛往德國展開新的狗生。

Lina在確定要領養小黑後，每天下午都從台北跑來新北動保處，陪小黑散步2個小時。Lina受訪時表示，其實自己可以在德國認養狗，一切都是緣分的作用，即使小黑只有3隻腳，未來可能會面臨骨頭退化等難題，增加照顧心力，她依然沒退卻，也因為小黑取消2月要去泰國的行程。

新北市動保處統計，近5年從動物之家直接認養到國外的米克斯有3隻，分別到加拿大、美國及澳洲，也有民眾協助帶出到國外認養的案例，並長期與社團法人台灣米樂流浪動物中途協會合作媒合送養。