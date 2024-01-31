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天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡
嘉義縣民雄鄉1月18日發生一名未滿月男嬰，疑天冷家人憂孩子冷到，用毯子蓋孩子保暖，並同睡床上，媽媽起床發現孩子已昏迷，緊急送醫急救，經加護病房搶救13天仍不治；今天檢警解剖指出，無外傷、無外力介入，意外窒息猝死，家屬失去頭胎孩子悲痛萬分。
據了解，未滿一個月男嬰母親在家中坐月子，並負擔獨自照顧孩子重任，疑體力不支過度勞累，昏睡同床孩子身旁，起床驚見孩子不慎被毛毯蓋住頭部昏迷，臉色蒼白無反應，趕緊送醫急救。
嬰兒在加護病房搶救13天仍不治，昨天檢警會同法醫相驗，無外傷，今解剖釐清死因，無外力介入，為意外窒息；因孩子是頭胎，新手爸媽照顧壓力大，及身體過度勞累，造成撼事發生，心情都悲痛萬分。
國健署表示，寶寶與他人同床而睡是嬰兒猝死症危險因素之一，建議要「同室不同床」，避免無預期翻身移動造成寶寶口鼻被壓迫或阻塞，為寶寶建立安全睡眠環境，呼籲家長尊守「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」，避免寶寶暴露於嬰兒猝死及危機中。
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