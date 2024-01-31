快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉1月18日發生一名未滿月男嬰，疑天冷家人憂孩子冷到，用毯子蓋孩子保暖，並同睡床上，媽媽起床發現孩子已昏迷，緊急送醫急救，經加護病房搶救13天仍不治；今天檢警解剖指出，無外傷、無外力介入，意外窒息猝死，家屬失去頭胎孩子悲痛萬分。

據了解，未滿一個月男嬰母親在家中坐月子，並負擔獨自照顧孩子重任，疑體力不支過度勞累，昏睡同床孩子身旁，起床驚見孩子不慎被毛毯蓋住頭部昏迷，臉色蒼白無反應，趕緊送醫急救。

嬰兒在加護病房搶救13天仍不治，昨天檢警會同法醫相驗，無外傷，今解剖釐清死因，無外力介入，為意外窒息；因孩子是頭胎，新手爸媽照顧壓力大，及身體過度勞累，造成撼事發生，心情都悲痛萬分。

國健署表示，寶寶與他人同床而睡是嬰兒猝死症危險因素之一，建議要「同室不同床」，避免無預期翻身移動造成寶寶口鼻被壓迫或阻塞，為寶寶建立安全睡眠環境，呼籲家長尊守「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」，避免寶寶暴露於嬰兒猝死及危機中。

嘉縣民雄本月18日發生一名未滿月男嬰，家屬同床睡，不慎毯子蓋住頭部昏迷，經搶救13天仍不治，今解剖為意外猝死。圖／翻攝自google maps
嘉縣民雄本月18日發生一名未滿月男嬰，家屬同床睡，不慎毯子蓋住頭部昏迷，經搶救13天仍不治，今解剖為意外猝死。圖／翻攝自google maps

嬰兒 保暖

延伸閱讀

國1嚴重回堵！轎車疑逆向狂飆 2車遭撞翻覆3人受困1人命危

嘉義民雄親子共學450人揪團 募集一年份物資寒冬傳愛

斥資近1億 嘉義民雄164交通要道全面改善、預計11月完工

嘉義縣選前之夜 海區藍綠朴子交峰、山區綠與對手民雄拚場面

相關新聞

北市信義區千萬名錶搶案 警抽絲剝繭逮幕後首腦

北市信義區去年底發生名錶搶案，警速逮2嫌，並持續調閱近千支監視器畫面分析，循線查出隱身幕後的指使者31歲蔡姓男子，近日循...

桃園3人命車禍路口 民眾點問題盼「這樣」改

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路...

高雄三民區新建大樓工安意外 1工人遭掉落鋼筋擊中頭部送醫

高雄市三民區德勝街今天近午傳出建築工地意外，1名年約36歲的黃姓工人疑在協助吊掛鋼筋時，遭掉落的鋼筋擊中頭部，送高醫急救...

天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡

嘉義縣民雄鄉1月18日發生一名未滿月男嬰，疑天冷家人憂孩子冷到，用毯子蓋孩子保暖，並同睡床上，媽媽起床發現孩子已昏迷，緊...

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一...

澎湖馬公鎖港派出所新舍落成 陳光復盼警努力

澎湖縣警馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍今天落成啟用，澎湖縣長陳光復出席落成典禮，期盼新落成辦公廳舍提供員警優質的辦公場所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。