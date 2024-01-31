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懷疑女婿外遇...丈母娘找人裝GPS調查 遭罰1萬5000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名黃姓婦人聽聞洪姓女婿疑有外遇，2022年6月黃婦找來徵信社幫忙，趁女婿不注意悄悄將GPS定位器裝設在洪男的車保險桿內側，利用GPS追蹤器回傳定位功能發送的電磁紀錄，紀錄追蹤洪所駕駛的轎車所在位置、移動方向及行蹤等秘密資訊；新竹地院審理終結，黃婦被依竊錄他人非公開活動罪處罰金1萬5000元。

黃婦原本坦承犯行，之後又改稱自己找不到徵信社業者資料，且她有跟徵信社說要一切合法，徵信社回沒問題，所以追蹤器不一定是徵信社業者裝的，她也不會裝，我也不知道洪姓女婿在外面有沒有得罪人。

法官認為，黃婦因認洪姓女婿外遇，而委託徵信社裝設ＧＰＳ，所為實在不該。考量黃坦承犯行，且除本案之外別無其他刑案紀錄，衡量黃婦的犯案動機與洪姓女婿隱私權受侵害程度，審酌依竊錄他人非公開活動罪處罰金1萬5000元。

新竹一名黃姓婦人聽聞洪姓女婿疑有外遇，由於擔心女兒，2022年6月黃婦找來徵信社幫忙，趁女婿不注意悄悄將GPS定位器裝設在洪男的車保險桿內側；新竹地院審理終結，黃婦被依竊錄他人非公開活動罪處罰金1萬5000元。示意圖／報系資料照
新竹一名黃姓婦人聽聞洪姓女婿疑有外遇，由於擔心女兒，2022年6月黃婦找來徵信社幫忙，趁女婿不注意悄悄將GPS定位器裝設在洪男的車保險桿內側；新竹地院審理終結，黃婦被依竊錄他人非公開活動罪處罰金1萬5000元。示意圖／報系資料照

新竹 外遇 隱私權 GPS

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