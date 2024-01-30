照服員涉施暴院生！4秒連踹4下腦出血亡 家屬痛心：活在地獄

台北市陽明教養院永福之家林姓照服員，遭控2022年5月施暴腳踹陸姓院生，導致顱內出血送醫不治。林女做無罪答辯，辯護人稱林女不是「武林奇才」物理上不可能4秒鐘踢4下。院生胞姊及其律師痛批，照服員怎麼敢背著家屬施暴，還不認錯，院生就像「生活在地獄」，請求法院依傷害致死罪判處10年徒刑。審判長諭知今年2月27日宣判。

林女遭控，2022年5月12日在永福之家5D教室，涉施暴130公分30多公斤的53歲陸姓院生，因不願配合如廁，連續腳踢4下，致外傷性顱內出血、缺氧性腦病變，當日下午院生嘔吐送醫，同月27日因外傷性顱內出血併大腦位移脫疝，宣告不治。林女否認施暴，身為天主教信徒，才沒有去院生的靈堂上香，沒有動手毆打院生頭部，監視器畫面是院生慣性抓癢，才會拍掉她的手。

林女辯護人稱，林女非練武奇才，物理上不可能短時間連踢4下，監視器拍到的不是踢，而是院生拉扯防護衣，林女抬腳4次甩開，全案到目前為止，真的不知院生到底怎麼了，林女真的沒有傷害行為，與院生死亡無因果關係，不能以曾經打她，就推論這次院生的傷勢是林女造成的。檢方舉證模糊籠統，難以證明林女有踢擊、難證明有傷害故意及頭部撞擊等情形，院生是緩慢倒地，地上有軟墊，請求法院依無罪推定、罪疑惟輕原則諭知無罪。

院生胞姊今與律師到庭，律師當庭播放2022年4月27日永福之家監視器畫面，直指林女早在案發前「慣性」推倒院生再踹頭，呼喊「起來！」院生在4月間及案發當天，原是無躁動狀態，但林女進入教室內或到院生旁邊，監視器錄下啪啪啪、咚咚咚、哭聲等聲響，林女從背後提起院生褲子，大聲喝斥「走了拉，起來起來起來」等語，5月12日從早到晚都在施暴，6聲啪啪啪聲響，加上院生的哀鳴聲，另名目睹的院生甚至驚訝的以手摀住嘴巴。院生是智能障礙及視覺障礙，不是精神障礙，林女早上看股票、中午吃木瓜，不可能沒時間休息，請求法院判處10年徒刑。

院生胞姊當庭、庭後表示，案發後，曾請永福之家主任、護理長轉達如果照服員認錯，可以原諒，但沒人承認，胞妹在永福之家5年9月，時間不短，因青光眼失明，平時動作都很小心，絕不相信她會自殘，護理報告也無記載；另林女誣陷胞妹咬人，但為何林女被咬後不用擦藥？林女提出的局部傷勢照片不可採信。她把照服員當夥伴，探視胞妹時還會準備每位照服員的餐點，三節禮物也不曾少，卻背地裡施暴，院生的處境如同活在地獄。

公訴檢察官論告，林女矢口否認犯罪，本案有多位證人證述，及鑑定報告，犯行明確請依法判決。審判長諭知全案辯論終結，今年2月27日下午2點半宣判。