曬陽光太興奮！桃園萌犬脫韁馬路狂奔 警尋回主人大讚

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名康姓女子昨上午11點多，焦急報案稱心愛的幼犬走失了，員警獲報後調閱附近監視器，果真看見小狗在路上奔跑，路過的熱心騎士看到後把小狗牽到路邊，員警立刻以車尋人，順利讓小狗和飼主團圓，前後僅花半小時，讓飼主大讚頻頻向警方致謝。

連日陰雨低溫的天氣終於放晴，警方指出，康姓女子昨上午趁好天氣帶著心愛幼犬「小拍」出門散步，不料小拍見到太陽太興奮，竟脫韁奪門而出，康女急忙追出門卻不見蹤影，心急如焚之下只好向警方求助；員警獲報後立刻調閱監視器畫面，在南上路663巷發現小狗奔跑的蹤影，並且被熱心的機車騎士牽到安全路邊。

對此警方以車尋人聯絡到該名熱心騎士，順利尋回「小拍」，過程僅花費半個多小時，讓前來領回愛犬的康姓飼主大為讚賞，由衷地感到敬佩及無限的感謝。

警方表示，春節期間正是闔家團圓的時節，民眾家中若飼養寵物應佩戴項圈及植入晶片以利辨識，若有易走失的親人，也應配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，方便民眾或警方聯繫，並呼籲民眾如發現疑似走失的寵物或失蹤人口，應立即通報警察機關，避免意外情事發生，期望民眾都能闔家平安過好年。

桃園市龜山區一名康姓女子昨上午11點多，焦急報案稱心愛的幼犬走失了，員警獲報後調閱附近監視器，發現熱心騎士將小狗帶到路邊，立刻以車尋人順利找到小狗。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名康姓女子昨上午11點多，焦急報案稱心愛的幼犬走失了，員警獲報後調閱附近監視器，發現熱心騎士將小狗帶到路邊，立刻以車尋人順利找到小狗。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名康姓女子昨上午趁好天氣帶著心愛幼犬「小拍」出門散步，不料小拍見到太陽過度興奮，竟脫韁奪門而出，康女急忙追出門卻不見蹤影，心急如焚之下只好向警方求助。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名康姓女子昨上午趁好天氣帶著心愛幼犬「小拍」出門散步，不料小拍見到太陽過度興奮，竟脫韁奪門而出，康女急忙追出門卻不見蹤影，心急如焚之下只好向警方求助。記者周嘉茹／翻攝
警方以車尋人順利找回「小拍」，過程僅花費半個多小時，讓前來領回愛犬的康姓飼主大為讚賞，由衷地感到敬佩及無限感謝。記者周嘉茹／翻攝
警方以車尋人順利找回「小拍」，過程僅花費半個多小時，讓前來領回愛犬的康姓飼主大為讚賞，由衷地感到敬佩及無限感謝。記者周嘉茹／翻攝

幼犬 寵物 監視器 桃園

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