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國光客運司機猝死 啟動勞檢
國光客運司機黃福能前晚開車經過國一大雅路段，因身體不適忍痛把車停在路肩後昏迷，送醫不治。檢察官與法醫昨相驗，死因為心因性猝死。黃男家屬說，春節因疏運要上班開車，一家人已約好提前吃團圓飯，沒想到發生遺憾。中市勞檢處表示，將啟動勞檢，黃姓駕駛工時長度、平日有無健檢為重點項目。
62歲黃姓司機是南投草屯人，為工作往返台中、南投。前晚事發後，家屬接到通知相當傷心，昨已將黃男接回南投殯儀館辦理後事。
黃男胞妹說，沒聽哥哥提過身體有什麼狀況，也沒不良嗜好，不菸不酒，生活很正常；哥哥為了上班，每天清晨5時多就出門去車站，巡檢車輛確認沒問題才上工，總是將乘客安全擺第一。
她提到，哥哥主要跑北部路線，偶爾也需要貼班跑南部，甚至外宿其他縣市，有時就是2天沒回家，家人擔心他工時會不會太長，這次已連續上3天班。
中市勞動檢查處說，最近天氣冷，全台勞工突發心血管疾病個案不少；國光客運駕駛駕車途中發生意外，將針對黃姓駕駛工時、是否過勞調查，其次公司依規定應要求駕駛健檢，若未依規定將開罰雇主3萬至15萬元。
國道警方表示，前晚8時35分獲報，國一南向173公里600公尺處減速車道，黃姓駕駛車停路肩後，疑因心血管疾病致昏迷。
警方表示，該駕駛身體不適，仍用盡全力將車子停靠在路肩，確保車上21名乘客安全，車上乘客見狀立即報警，還協助CPR急救，但最後送醫仍不治。檢察官和法醫昨相驗，查出黃姓駕駛死因是心因性猝死。
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