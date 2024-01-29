剛偷完東西就出車禍 新莊衰賊撞上瑪莎拉蒂豪車

新北市54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現梁車上有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛在附近行竊，梁男不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。

梁姓男子昨晚11時許騎乘電動自行車，在新莊區中誠街166巷口撞上瑪莎拉蒂GHIBLI豪華轎車，警方獲報到場處理車禍，認出梁男是曾在附近偷竊的累犯，並在他的電動車踏板找到1個手提袋，但他支支吾吾辯稱是女友的，卻說不出女友名字。