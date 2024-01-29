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剛偷完東西就出車禍 新莊衰賊撞上瑪莎拉蒂豪車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現梁車上有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛在附近行竊，梁男不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。

梁姓男子昨晚11時許騎乘電動自行車，在新莊區中誠街166巷口撞上瑪莎拉蒂GHIBLI豪華轎車，警方獲報到場處理車禍，認出梁男是曾在附近偷竊的累犯，並在他的電動車踏板找到1個手提袋，但他支支吾吾辯稱是女友的，卻說不出女友名字。

警方在手提袋內找到35歲黎姓女子藥包，循線通知到人，她說手提袋原本放在機車上，袋中沒有值錢物品，不知何時遭竊。梁男後來坦承，晚上8時許在新莊區中誠街166巷內偷竊手提袋，後來騎車出巷口時不慎發生車禍，警詢後被依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂豪華轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現他的車上怎麼會有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛剛在附近行竊，最後不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。記者林昭彰／翻攝
54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂豪華轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現他的車上怎麼會有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛剛在附近行竊，最後不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。記者林昭彰／翻攝
54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂豪華轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現他的車上怎麼會有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛剛在附近行竊，最後不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。記者林昭彰／翻攝
54歲梁姓男子昨晚騎電動車在新莊區與1輛瑪莎拉蒂豪華轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現他的車上怎麼會有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛剛在附近行竊，最後不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。記者林昭彰／翻攝

車禍 瑪莎拉蒂

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