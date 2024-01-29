高工局工程緩撞車遭撞墜邊坡 工人妻不敢相信夫轉眼亡

國道三號台中龍井段中午發生重大車禍，一輛工程緩撞車停在國道上警戒防撞時，遭後方轎車追撞，衝落邊坡下，造成一死一傷慘劇。陳姓工人的妻子接到通知趕到醫院，不敢相信早上還正常出門的先生竟然轉眼已經成為一句冰冷的屍體。

她受訪時一度哽咽說，先生轉到目前的工程行半年多，知道這個工作有高度危險性，先前也是從事相關工作，今天是帶著同事執行任務，沒想到竟然會遇到死劫。

死亡的陳姓工人當場已無呼吸心跳，送醫搶救30分鐘後不治，另名李姓工程車駕駛僅臉和手腳擦傷，送醫救治後，下午已經出院。