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高工局工程緩撞車遭撞墜邊坡 工人妻不敢相信夫轉眼亡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

國道三號台中龍井段中午發生重大車禍，一輛工程緩撞車停在國道上警戒防撞時，遭後方轎車追撞，衝落邊坡下，造成一死一傷慘劇。陳姓工人的妻子接到通知趕到醫院，不敢相信早上還正常出門的先生竟然轉眼已經成為一句冰冷的屍體。

她受訪時一度哽咽說，先生轉到目前的工程行半年多，知道這個工作有高度危險性，先前也是從事相關工作，今天是帶著同事執行任務，沒想到竟然會遇到死劫。

死亡的陳姓工人當場已無呼吸心跳，送醫搶救30分鐘後不治，另名李姓工程車駕駛僅臉和手腳擦傷，送醫救治後，下午已經出院。

台中市消防局中午11時27分獲報，國道三號台中龍井區橋下向上路，往沙鹿方向有車禍需救護，派遣犁份、沙鹿、西屯等分隊，出動6車16人前往。消防隊員到場回報，高工局工程緩撞車從國道上翻落平面道路。

高速公路工程局的工程緩撞墜落邊坡，造成一死一傷慘劇。圖／台中市消防局提供。
高速公路工程局的工程緩撞墜落邊坡，造成一死一傷慘劇。圖／台中市消防局提供。

國道 工人

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