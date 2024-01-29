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國光駕駛撐到車停路肩昏迷急救不治 相驗查出心因性猝死

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國光客運黃姓駕駛昨晚開車載乘客經國道一號大雅段，他身體不適，忍痛撐到車平安停路肩後昏迷，送醫急救不治，檢察官今天和法醫相驗，查出他心因性猝死。

國道警方表示，昨晚8點35分獲報，國道一號南向173公里加600公尺減速車道，國光客運黃姓駕駛車停路肩後，疑似因心血管疾病致昏迷停於減速車道。

國道第三大隊接獲台中市119報案，派員警到場，巡邏車到場警戒，客運業者派另一輛車接駁車乘客後。

62歲黃姓駕駛由救護車送往台中清泉醫院急救，醫院昨晚9點41分宣告急救無效死亡；警方調查，國光客運62歲黃姓駕駛，從台北載運21名乘客回台中時，過程中感到身體不適，仍用盡全力將車子停靠在國道1號台中大雅段路肩，確保乘客的安全後，人就陷入昏迷，有乘客見狀立即報警處理，並協助CPR急救。

檢察官今天和法醫相驗，查出黃姓駕駛死因是心因性猝死。

國光客運黃姓駕駛昨晚開到國道一號大雅段，車停路肩後昏迷，送醫急救不治。圖／警方提供
國光客運黃姓駕駛昨晚開到國道一號大雅段，車停路肩後昏迷，送醫急救不治。圖／警方提供
國光客運黃姓駕駛昨晚開到國道一號大雅段，車停路肩後昏迷，送醫急救不治。圖／警方提供
國光客運黃姓駕駛昨晚開到國道一號大雅段，車停路肩後昏迷，送醫急救不治。圖／警方提供

國道 國光客運 車道

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