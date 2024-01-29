全台首創！嘉縣消防與工研院簽訂MOU 攜手提升化災能力

嘉義縣消防局今天和工業技術研究院簽署合作備忘錄，並在醫療器材工廠實地演習，結合搶救經驗及化工專業，建立災應變借鏡範例，降低化學災害發生傷害，縣長翁章梁參加見證並肯定，嘉義科學園區去年5月動土，嘉義產業發展正蛻變成長，化學防災是重要基石。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，國內產業經常使用化學品高達6萬多種，操作過程中稍有不慎就會釀災，包括工廠火災、毒氣外洩、載運有毒化學槽車翻覆、勞工職災等，每年具有化災疑慮通報事件高達300餘件，應扎實提升救災人員面對化學災害的智能技術。

翁章梁指出，近年來國內發生多起重大化學火災事故，造成重大人員傷亡及財物損失，嘉義科學園區第一期開發88公頃，救災量能也須隨之提升，不能只靠消防弟兄捨身救人精神，近年提升科技救災設備，相信再加上工研院專業技術寫出，能有效強化嘉義縣化災應變量能。