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高雄兩機車擦撞他見女騎士倒地 奔百公尺外跳潭幸獲救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

余姓男子今天上午7時46分許騎機車行經高雄市左營新路時，擦撞傅姓女子機車，未料，余見傅倒地不起，看了幾眼後，竟逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，警消獲報尋人才發現余落水，所幸救上岸無大礙；據悉，余是身心障礙人士，因過於緊張才做出驚人舉動。

警方調查，該起車禍發生在上午7時46分許，當時傅姓女子（37歲）騎機車沿左營區由南向北行駛，和從左營新路82巷東向西行駛的余姓男子（56歲）所騎乘的機車擦撞，兩人雙雙連人帶車倒地。

傅女身體多處擦挫傷，余男也倒地，但未等警方到場，余起身後即棄車逃離現場，警消獲報到場，四處找尋余男下落，隨後在百公尺外，聽到人有掉落蓮池潭，消防員將余救起，余滿臉驚恐，被送醫治療，幸無大礙。

據了解，余患有身心障礙疾病，警方研判可能車禍後受到驚嚇，過於害怕才掉落蓮池潭，詳細車禍肇責由交通大隊釐清調查。

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余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天上午騎機車在高雄市左營新路擦撞傅姓女子機車，余見傅倒地不起，嚇得逃往百公尺外的蓮池潭跳潭，所幸獲救無大礙。記者石秀華／翻攝

車禍 消防員 高雄市

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