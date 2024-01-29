國光司機駕車昏迷不治 內部影像曝光…用洪荒之力撐到最後
國光客運司機黃福能，昨晚從台北載客回台中，行經國道一號台中大雅段時，因身體不適，忍痛開到路肩後昏迷，雖經送醫急救，仍宣告不治。據了解，客運內的監視錄影顯示，黃福能原本駕車正常，但在快到大雅交流道時，看到他疑有身體不適，打了方向燈靠右，並減速停車，車剛停下，人就向左傾倒下，時間很緊迫。
錄影顯示，坐在前排最右的乘客趕緊呼喊後方其他乘客協助，有3、4位乘客一起向前協助，把黃福能抬至走道中間，其中一名女乘客迅即為他做心肺復甦術，一面做還一面數數，看起來具醫護技能。
國光客運站長鄭秀菊說，依規定，司機發現有異狀應向公司回報，但從晚上8時19分黃福能打方向燈靠右起，到他倒下，顯然當時情況十分緊急，因此來不及再打電話。
鄭秀菊說，該案已由國道警方介入調查，監視錄影已交給警方和檢察官調查，黃福能因家住草屯，目前遺體已移至南投縣立南投殯儀館，等候檢警驗屍。
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