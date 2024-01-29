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飼主沒繫牽繩小黑狗一周2次車禍 動保處開罰列黑名單

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，三重一名飼主放養小黑狗，導致狗遭車撞左眼眼掉出。動保處評估，黃姓飼主一周內使寵物車禍兩次，飼養觀念及責任感不足、未植入晶片，依動保法共開罰1萬8000元罰鍰，並沒入犬隻、將飼主列為黑名單，未來將不得飼養及認養特定寵物。

三重區民眾指出，日前在家中聽見小黑狗慘叫，發現小狗左眼眼球掉出眼眶，拖著眼球一邊竄逃一邊尖叫，滿地鮮血，又聽到飼主說小狗前幾天已經被機車撞到，今天又被汽車撞到。由於因為飼主沒有牽繩，本想一手抱狗，一手騎車帶狗就醫，民眾看不下去，提供牽繩協助送醫急救，且飼主因不願負擔過多醫藥費，隔日要求小狗出院。

動保處接獲通報後，至飼主家中查看犬隻並送醫，幸好小狗除眼部傷口感染外，無腦震盪及內出血情形。黃姓飼主卻辯稱「不知道牽繩會斷掉、要罰就罰不是沒錢」，動保處評估飼主一周內使寵物車禍兩次，飼養觀念及責任感不足，依動保法第32條沒入犬隻，再依第30條第1項第1款，過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處1萬5000元罰鍰，加上未植入晶片處3000元罰鍰，全案共處1萬8000元罰鍰，並將飼主列為黑名單，未來將不得飼養及認養特定寵物。

新北動保處呼籲，寵物不可放養，開門或上下車時應隨時注意寵物動向，或隨時握緊牽繩，避免憾事發生。如飼主未善盡管理責任導致犬隻或用路人受傷，除違反動保法外，可能背負民、刑事責任。

新北動保處呼籲，寵物不可放養，開門或上下車時應隨時注意寵物動向，或隨時握緊牽繩。圖／新北動保處提供
新北動保處呼籲，寵物不可放養，開門或上下車時應隨時注意寵物動向，或隨時握緊牽繩。圖／新北動保處提供
小黑狗救治後僅剩單眼。圖／新北動保處提供
小黑狗救治後僅剩單眼。圖／新北動保處提供

寵物 動保法

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