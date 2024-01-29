民眾遭詐金額達73億 綠委籲政府要作為

「政府都說在打詐，但民眾仍無感、遭詐金額屢創新高，盼政府拿出更具體作為！」民進黨立委陳亭妃29日在記者會上指出，行政院雖有推出「打詐綱領1.5」，但她在選舉時聽到許多民眾都認為數位部無作用，對打詐無感等。她呼籲政府要拿出更具體作為，例如對數位平台課責、擴大科技偵查量能。

詐騙案破3.7萬件

陳亭妃指出，112年詐欺案件報案總件數創下歷史新高，達到37984件，比前年增加3成；全國地方法院判決詐欺有罪人數達14651人，比前年增加7.41%，111年民眾遭詐金額更高達73.3億，這些數據都凸顯出民眾對我國金融交易的安全信心不足。

她質疑，政府雖在111年7月推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並在112年5月成立打詐辦公室，但相關措施並沒有達到預期效果，反而讓詐騙更加嚴重，許多民眾打165報案後，遭詐損失無法挽回，甚至面臨家庭破碎，生活被逼上絕路的困境。

感受不到政府打詐

「很多民眾都跟我說數位部乾脆廢掉算了！」陳亭妃呼籲數位部與相關部會要拿出具體措施以減少詐騙，不然政府號稱努力打詐，但詐騙案件反而卻比以前更多。陳亭妃建議，可增加科技偵查量能，或是對數位平台課責，她也會每個月定期檢驗以督促政府。

對此，數位部數位產業署副署長林俊秀表示，數位部有針對電商的資安進行強化，但陳亭妃痛批，這樣的回應看不出實際成效，盼數位部日後能有更具體措施。金管會銀行局專委張曉萍則說，金管會有加強臨櫃關懷與異常帳戶交易監控，第三方支付的虛擬帳號事前申請與事後管理，都有敦促銀行嚴格管理。

但陳亭妃質疑，民眾被第三方支付詐騙之後，遭詐金錢就無法追回，張曉萍回應說，若帳戶有即時圈存，讓資金無法流動就有機會，但實際要看報案與個案的狀況。

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