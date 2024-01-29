國光客運司機開車值勤不治 勞檢：要查有無過勞、健檢

國光客運司機黃福能，昨晚從台北載客回台中，行經國道一號台中大雅段時，因身體不適，忍痛開到路肩後昏迷，雖經送醫急救，仍宣告不治，死因待檢察官驗屍判定。不過，相關的勞檢今已啟動，他工作的時間和平日有無健康檢查是兩項檢查重點。

台中市勞動檢查處說，最近天氣冷，全台勞工突發心血管疾病的例子不少。對於黃福能駕車途中發生意外，將針對他的工作時間和公司有沒有依規定請他做健康檢查是兩大重點。

在工作時間上，將了解是否依工作和加班規定時數辦理，以及有沒有過勞問題？另則是，公司有沒有要求司機必須每年做健康檢查，一般若第一次發現未做，會要求改善，但若一個月內仍未改善，則會處罰雇主3至15萬元。