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國光客運司機忍心痛開車國道路肩昏迷 乘客CPR惜救不回

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中即時報導

國光客運司機黃福能，昨晚從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛苦開到路肩後昏迷；乘客還為他做CPR，可惜送醫後仍不治。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃能福疑心肌梗塞，強忍痛苦將車子開到路肩，為了確保乘客安全「已用盡最後一分力氣」。

昨天晚間8時許國道警察接獲報案，國道1號南向173.7公里台中大雅路段，有國光客運大客車停在路肩，司機昏迷。警方趕到現場，司機黃福能已被送往台中大雅清泉醫院治急救，但搶救後仍不治

鄭秀菊說，六十二歲黃福能任國光客運司機20多年，可說是老國光人，黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。

她說，黃福能是位優良的司機，身體健康也一向良好，看不出有何異樣，沒想到會有此意外。他的兩個兒子晚間已趕到醫院，對父親突然過世，十分不捨。

國光客運司機黃福能今天開車載客行經國道一號台中大雅段，因身體不適開到路肩後昏迷送醫，送醫不治。記者游振昇／翻攝
國光客運司機黃福能今天開車載客行經國道一號台中大雅段，因身體不適開到路肩後昏迷送醫，送醫不治。記者游振昇／翻攝

國光客運 國道 警察

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