國光客運司機忍心痛開車國道路肩昏迷 乘客CPR惜救不回
國光客運司機黃福能，昨晚從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛苦開到路肩後昏迷；乘客還為他做CPR，可惜送醫後仍不治。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃能福疑心肌梗塞，強忍痛苦將車子開到路肩，為了確保乘客安全「已用盡最後一分力氣」。
昨天晚間8時許國道警察接獲報案，國道1號南向173.7公里台中大雅路段，有國光客運大客車停在路肩，司機昏迷。警方趕到現場，司機黃福能已被送往台中大雅清泉醫院治急救，但搶救後仍不治
鄭秀菊說，六十二歲黃福能任國光客運司機20多年，可說是老國光人，黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。
她說，黃福能是位優良的司機，身體健康也一向良好，看不出有何異樣，沒想到會有此意外。他的兩個兒子晚間已趕到醫院，對父親突然過世，十分不捨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言