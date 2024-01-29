國光客運司機忍心痛開車國道路肩昏迷 乘客CPR惜救不回

國光客運司機黃福能，昨晚從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛苦開到路肩後昏迷；乘客還為他做CPR，可惜送醫後仍不治。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃能福疑心肌梗塞，強忍痛苦將車子開到路肩，為了確保乘客安全「已用盡最後一分力氣」。

昨天晚間8時許國道警察接獲報案，國道1號南向173.7公里台中大雅路段，有國光客運大客車停在路肩，司機昏迷。警方趕到現場，司機黃福能已被送往台中大雅清泉醫院治急救，但搶救後仍不治

鄭秀菊說，六十二歲黃福能任國光客運司機20多年，可說是老國光人，黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。