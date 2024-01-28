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用盡最後力氣…客運司機忍痛開至國道路肩昏迷 送醫宣告不治

用盡最後力氣！國光客運司機駕車昏迷 開至國道路肩送醫不治

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中即時報導

國光客運司機黃福能，今晚從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛開到路肩後昏迷。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃福能雖送醫急救，但宣告不治，疑因是心肌梗塞，確定死因還待明天由檢察官驗屍判定。

鄭秀菊說，黃福能（62歲）擔任國光客運司機20多年，且亦曾在國光前身台灣汽車客運時代即任司機，可說是老國光人，今天都還曾他談話，未料竟有此意外。而黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。

她說，黃福能平日表現良好，駕車準時、守則，是位優良的司機，身體健康也一向良好，看不出有何異樣，沒想到會有此意外。他的兩個兒子晚間已趕到醫院，對父親突然過世，十分不忍。

國光客運司機黃福能今天開車載客行經國道一號台中大雅段，因身體不適開到路肩後昏迷送醫，送醫不治。記者游振昇／翻攝
國光客運司機黃福能今天開車載客行經國道一號台中大雅段，因身體不適開到路肩後昏迷送醫，送醫不治。記者游振昇／翻攝

國光客運 心肌梗塞

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