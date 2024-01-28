快訊

立院龍頭之爭「白營成關鍵少數」 黃揚明：民眾黨1舉動很聰明

新冠流感齊發！台大醫指感染後恐導致「免疫竊盜」 揭1現象不尋常

忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」 店家發文致歉推「一方法」加速訂位

新店醉男持安全帽狂砸保時捷 還嗆車主：我砸完我開心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區60歲黃姓男子，前天深夜將保時捷跑車停在社區內道路，竟遭酒醉的36歲詹姓男子持安全帽狂砸，導致擋風玻璃破損。黃男見狀上前理論，不料詹男竟嗆「我砸完我開心」。新店警方獲報趕抵，詹男供稱因酒醉見該輛車妨礙出入才會衝動砸車，對於自己的行為十分懊悔，警方詢後依毀損罪嫌將詹男送辦。

據了解，位在新店區黎明路這處社區，管委會規劃深夜至凌晨時段開放紅線停車。60歲黃姓男子前天深夜11時許開車返回社區住處，將保時捷愛車停放在社區道路時，1名36歲詹姓男子竟持安全帽猛砸保時捷擋風玻璃，社區警衛見狀隨即報案，黃男得知後也立即到場與詹男理論。不料詹男竟向黃男嗆：「我砸完我開心」。

新店警方獲報到場後，黃男與詹男仍在場互相爭論，黃男氣得表示堅持要對詹男提告。警方見詹男疑似酒後爛醉如泥且不是現行犯，抄登詹男資料後於昨天通知他到案，詹男警詢時坦承因喝醉酒後以為該時段不能停車，看見這輛保時捷妨礙出入才會衝動砸車，清醒後對於自己衝動的行為感到十分懊悔，警方詢後將詹男依毀損罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詹男用來砸保時捷擋風玻璃的安全帽。記者黃子騰／翻攝
詹男用來砸保時捷擋風玻璃的安全帽。記者黃子騰／翻攝
黃男的保時捷轎車擋風玻璃遭砸毀，氣得向警方表示要提告。記者黃子騰／翻攝
黃男的保時捷轎車擋風玻璃遭砸毀，氣得向警方表示要提告。記者黃子騰／翻攝

保時捷 安全帽

延伸閱讀

影／當天才買安全帽被偷讓她氣炸 高雄男犯行全都錄稱「只是借用」

保時捷發表首款純電SUV Macan！台灣市場售價同步公開

「特殊手段」陪人客？山東正妹業務年售170輛保時捷 自曝全靠這招

保時捷純電Macan發表倒數！首席設計師Michael Mauer會前專訪

相關新聞

新店醉男持安全帽狂砸保時捷 還嗆車主：我砸完我開心

新北市新店區60歲黃姓男子，前天深夜將保時捷跑車停在社區內道路，竟遭酒醉的36歲詹姓男子持安全帽狂砸，導致擋風玻璃破損。...

中午接連2場工廠火警 彰化消防人員疲於奔命

彰化縣鹿港鎮彰濱5路一段一家金屬拋光工廠，今天上午11時42分發生火警，消防局調派大批人員趕往搶救，負責人頭髮被燒到微焦...

尾牙旺季酒駕事件頻傳 汐止警這些路段布重兵嚴查

新北市汐止區新台五路與康寧街，是連接北市、新北市及基隆市的重要交通樞紐，但深夜及假日時常有改裝汽、機車呼嘯而過干擾民眾生...

深夜黑車衝撞警所鄰近民宅 疑酒駕肇事棄車開溜

雲林縣虎尾鎮位於埒內派出所前方的彎路，接近今天凌晨一輛黑色自小客車，疑因轉彎不當，硬生生撞上民宅，幸好住家己拉上鐵門休息...

淡水山區下雨路滑 紅牌重機撞護欄 六旬騎士墜落2樓深山坡

新北市淡水區小坪頂山區道路，今天上午10時49分有1輛重機疑因下坡車速過快加上路面濕滑，於轉彎處擦撞護欄，60歲黃姓騎士...

台中車手一月提領500萬 落網推給「白沙屯媽祖」遭羈押

台中市第二警分局在去年底偵辦一名詐欺車手案，發現邱姓車手在北區已提領16萬元，經後續追查發現，邱在短短一個月內，提領地點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。