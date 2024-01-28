新店醉男持安全帽狂砸保時捷 還嗆車主：我砸完我開心

新北市新店區60歲黃姓男子，前天深夜將保時捷跑車停在社區內道路，竟遭酒醉的36歲詹姓男子持安全帽狂砸，導致擋風玻璃破損。黃男見狀上前理論，不料詹男竟嗆「我砸完我開心」。新店警方獲報趕抵，詹男供稱因酒醉見該輛車妨礙出入才會衝動砸車，對於自己的行為十分懊悔，警方詢後依毀損罪嫌將詹男送辦。

據了解，位在新店區黎明路這處社區，管委會規劃深夜至凌晨時段開放紅線停車。60歲黃姓男子前天深夜11時許開車返回社區住處，將保時捷愛車停放在社區道路時，1名36歲詹姓男子竟持安全帽猛砸保時捷擋風玻璃，社區警衛見狀隨即報案，黃男得知後也立即到場與詹男理論。不料詹男竟向黃男嗆：「我砸完我開心」。

新店警方獲報到場後，黃男與詹男仍在場互相爭論，黃男氣得表示堅持要對詹男提告。警方見詹男疑似酒後爛醉如泥且不是現行犯，抄登詹男資料後於昨天通知他到案，詹男警詢時坦承因喝醉酒後以為該時段不能停車，看見這輛保時捷妨礙出入才會衝動砸車，清醒後對於自己衝動的行為感到十分懊悔，警方詢後將詹男依毀損罪嫌送辦。