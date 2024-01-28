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影／台中大叔載「狐狸錢包」不斷挑閃 疑遭詐騙警急阻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬葉姓男子在近日接觸到友人介紹投資管道，葉依指示下載交易虛擬貨幣常使用「狐狸錢包」，期間因葉匯款十多萬元都交易失敗，才在友人提議下，前往銀行辦理網路銀行帳戶，不過葉在申辦過程，被銀行行員發現，葉使用「狐狸錢包」頁面頻頻受到干擾，懷疑葉已被詐團鎖定，因此通知警方到場阻詐。

第三警分局指出，「狐狸錢包」是交易虛擬貨幣的加密錢包，不過近期幣圈傳出，雖然狐狸錢包是正常程式，但有心人士利用駭客使用「地址投毒」的方式，快速生成一個與交易者相似的交易錢包地址，而把資金傳給駭客的狀況，因此提醒民眾，網路交易必需特別小心。

第三警分局東區所彭文君、吳俊皓，23日下午1時許獲報，擔服巡邏勤務時，新光銀行通報疑有民眾遭詐，據行員透露，葉姓男子（64歲）申辦網路銀行時，告知申辦帳戶是要「投資股票」，但行員協助驗證的過程中，發現其手機裝載「狐狸錢包」等應用程式，期間畫面不斷挑閃，行員詢問葉男，葉才告知是友人指示下載。

警方到場苦勸葉男，但葉男態度一度強硬，直說有注意新聞跟165反詐騙的宣導簡訊，「不會被騙」，不過當警方想要查看葉男手機有無詐騙記錄時，葉男又說「不用，我已把『狐狸』刪除」。

員警從通訊軟體的對話內容發現，葉男半個月前做生意時，認識一名友人介紹高獲利投資管道，聽指示下載手機軟體後，疑因此遭到詐騙集團與駭客的鎖定，不過後來葉刪除狐狸錢包等軟體後，葉手機也恢復正常，此時葉才相信可能遇到詐騙陷阱。

警方提醒，儘管詐騙手法日新月異，有時真假難分，但最終目的都是要騙取民眾的財物，每一筆離開身邊的款項都需深思熟慮，千萬不要貿然交付自己的辛苦錢，尤其標榜高獲利、保證收益等投資話術，更是要謹慎為之，民眾若有任何疑慮，都可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證，避免誤入詐騙集團的圈套。

台中市葉姓男子疑聽從不明人士指示，下載虛擬貨幣交易軟體後，遭到駭客鎖定，幸好行員機警，報警阻詐。圖／第三警分局提供
台中市葉姓男子疑聽從不明人士指示，下載虛擬貨幣交易軟體後，遭到駭客鎖定，幸好行員機警，報警阻詐。圖／第三警分局提供

詐騙集團 狐狸 虛擬貨幣

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