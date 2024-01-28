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國道1號雲林段聯結車追撞 兩人受傷車流回堵已排除

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道1號高速公路南向245.9公里，靠近雲林大埤路段，今天清晨6時14分許，一輛聯結車疑因未注意前方車輛動態，追撞前方一輛自小客車，造成自小客車一男一女受重傷送醫，現場另一輛自小客車也被車禍散落物波及，幸只車輛受損，案由國道1號第4公路警察大隊處理中。

警方指出，一輛由康姓駕駛（47歲）所駕營業全聯結車，行駛在國道1號高速公路外線車道，因未注意車前動態，撞擊前方由李姓男子（29歲）所駕駛的自小客車，致使自小客李姓駕駛，和車內呂姓女子兩人受傷，分別送虎尾若瑟醫院和大林慈濟醫院，男子頭部受創，女子則無明顯外傷，但兩人送醫時意識不清，仍在醫院救治中。

因逢假日車流大，事發現場造成車輛回堵，只單一車道通車，現場另有一輛由陳姓男子所駕駛的自小客車也被車禍撞擊的散落物波及車輛受損，經酒測所有駕駛人均無酒駕，案由警方處理中。

國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝
國道1號雲林段聯結車追撞，造成兩人受傷。記者蔡維斌／翻攝

國道 高速公路 車道

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