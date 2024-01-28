國道1號雲林段聯結車追撞 兩人受傷車流回堵已排除

國道1號高速公路南向245.9公里，靠近雲林大埤路段，今天清晨6時14分許，一輛聯結車疑因未注意前方車輛動態，追撞前方一輛自小客車，造成自小客車一男一女受重傷送醫，現場另一輛自小客車也被車禍散落物波及，幸只車輛受損，案由國道1號第4公路警察大隊處理中。

警方指出，一輛由康姓駕駛（47歲）所駕營業全聯結車，行駛在國道1號高速公路外線車道，因未注意車前動態，撞擊前方由李姓男子（29歲）所駕駛的自小客車，致使自小客李姓駕駛，和車內呂姓女子兩人受傷，分別送虎尾若瑟醫院和大林慈濟醫院，男子頭部受創，女子則無明顯外傷，但兩人送醫時意識不清，仍在醫院救治中。