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警報大作！竹科電子廠晚間傳巨響 「白霧漫街道」騎士急掉頭

影／警報大作！竹科電子廠晚間傳巨響 「白霧漫街道」騎士嚇壞急掉頭

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，住戶探頭查看驚見白色濃煙瀰漫巷弄街道，有騎士嚇到不敢往前連忙掉頭，還有居民擔心氣體有毒不敢外出。當地高峰里長郭朋鑫接獲消息趕往，直指洩漏氣體的科技廠正是竹科的旺宏電子，痛斥業者「太誇張」。

新竹市消防局並未接獲報案。新竹市環保局表示，未收到相關陳情案件，但已經立刻派員到場了解廠區狀況，同時也將進一步了解氣體成分是否對人體有害，再做查處。

新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，住戶探頭查看驚見白色濃煙瀰漫巷弄街道，有騎士嚇到不敢往前連忙掉頭。記者張裕珍／翻攝
新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，住戶探頭查看驚見白色濃煙瀰漫巷弄街道，有騎士嚇到不敢往前連忙掉頭。記者張裕珍／翻攝

今晚7點半左右，新竹市高翠路221巷4弄一帶的住戶紛紛聽到住家後方的科技廠區傳出疑似管線爆炸、氣體洩漏的巨大聲響，緊接著白色滾滾濃煙從廠區竄出，狹小的巷弄車道立刻瀰漫成分不明的濃煙，伴隨著高分貝的洩壓聲響，宛如駭人的電影場景。

郭朋鑫說，有居民見狀立刻關緊門窗，猶豫是否要往外跑，但又怕不明煙霧氣體有毒，他接獲消息趕往，但白色煙霧已經散去，不過空氣中還有些說不上的異味，經向旺宏電子廠區警衛詢問後才得知今天是他們廠區的歲修日，正在做設備調整洩壓。

「完全沒有事先通知，居民聽到聲響、看見煙霧，都感到驚恐無助。」郭朋鑫說，廠區旁邊就是整排的民宅，有住在當地15年的居民表示，過往並未發生類似音爆伴隨煙霧並往地面洩壓的情況，時間約持續2分鐘，且場區警報聲響大作，造成居民恐慌。

郭朋鑫認為，這不是老牌知名企業該有的態度，他呼籲該科技廠高層能嚴格制定流程，不要再讓這樣的狀況發生，不要逼居民到廠區門口拉白布條抗議。

新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，住戶探頭查看驚見白色濃煙瀰漫巷弄街道，有騎士嚇到不敢往前連忙掉頭。記者張裕珍／翻攝
新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，住戶探頭查看驚見白色濃煙瀰漫巷弄街道，有騎士嚇到不敢往前連忙掉頭。記者張裕珍／翻攝
新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，疑為科技廠歲修調整設備洩壓。圖／高峰里長郭朋鑫提供
新竹市高翠路221巷4弄一帶今晚7點半突傳疑似管線爆炸的氣體洩漏巨響，疑為科技廠歲修調整設備洩壓。圖／高峰里長郭朋鑫提供

新竹 警報 竹科

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