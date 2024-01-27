竹聯幫教唆見習砸店 新北少年警察隊掃黑逮9人

新北市警局少年隊今天表示，竹聯幫和堂齊天會吸收國中生加入幫派，教唆少年見習觀看在網咖砸店過程，學習當打手。蒐證後，日前逮捕7名成員與2名少年，移北檢與少年法庭審理。

新北市警局少年隊掃黑專責小組今天開記者會，說明搗破幫派吸收少年的幕後過程。警方接獲情報，反映有黑道幫派吸收招募少年情資後，結合刑警大隊、各警察分局，共同蒐證與溯源。

少年隊隊長莊博丞告訴中央社記者，竹聯幫和堂齊天會雖將堂口設在新店地區，但於板橋區、中和區、永和區、新店區周邊活動，並將觸角延伸至校園，企圖吸收少年加入幫派。

莊博丞說，齊天會曾於112年11月中旬，教唆成員帶同板橋區的國中三年級學生，前往板橋區某網咖砸店，並讓少年們在旁觀看「見習」、把風；由其他幫派成員動手示範教學如何成為打手，甚至還教唆少年擔任詐欺車手。

警方說，蒐報後由刑警大隊結合少年警察隊、新店警分局，報請台北地檢署指揮偵辦，今年1月15日兵分多路，逮捕齊天會幹部及成員7人，及2名國中學生共9人，並查扣摺疊刀3把、棍棒1支、毒品愷他命2包。

莊博丞表示，幫派成員7人擔任詐欺集團的取款車手，被依照違反組織犯罪防制條例、詐欺罪嫌，移送台北地檢署偵辦；兩名國中生移送少年法庭審理後，責付家長帶回。

市警局說，從全國少年觸法案件分析，10年前以竊盜與吸食毒品佔多數，近期以詐欺、妨害自由、妨害秩序案取代；少年擔任詐欺車手，參與鬥毆打群架、或控制人身自由愈來愈嚴重。部分少年法律認知不足，從幫派活動獲得認同感；因應新北市某中學發生校園命案，少年隊將持續蒐報、掃黑。