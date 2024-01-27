影／高雄護膚館「養生」服務做全套 警抄獲3對激戰中男女

高雄市三民區九如二路一家護膚養生館暗藏春色，轄區警方持搜索票直搗黃龍，當場在包廂內查獲2名越南籍和1名台灣籍女服務生和3名男客從事2000元全套性交易，現場查扣萬餘元營業所得，楊姓負責人等7人被帶回查辦。

三民一警分局警方指出，去年底接獲檢舉，指位於九如二路一家標榜護膚的養生會館，私下掛羊頭賣狗肉，雇用越南籍女子從事色情性交易，警方暗中查訪屬實，申請搜索票，於1月4日前往搜索。

警方衝入店內時，先控制楊姓負責人（49歲）後，衝入店內包廂，分別查獲吳姓男子（27歲）和越南籍裴姓女服務生（38歲）、李姓男子（37歲）和越南籍李姓女服務生（35歲）、以及陳姓男子（31歲）和台灣籍的高姓女服務生（32歲）從事全套性交易，3對男女剛完事，有人上身赤裸僅穿紙內褲，見警表情尷尬。

警方在現場清查，包廂內有4、5個用過保險套，另查扣萬餘元營業所得、3、40個備用保險套；調查發現楊男雇用女服務生，媒介和嫖客以2000元從事全套性交易，楊從中抽成500元。