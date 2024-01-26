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影／台中男跌坐台灣大道快車道 用路人險錯判垃圾袋輾過

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

實在「醉」危險！昨晚10點多，台中53歲蔡男酒後竟走到梧棲區台灣大道跌坐在快車道上，深夜往來車輛疾快，用路人還以為是黑色垃圾袋，趨近一看是名男性，趕緊變換車道、報警。警方將蔡男帶到路旁，經送醫後無礙，結束這場道路驚魂記。

民眾將一段影片放到網路，描述昨晚10點多，梧棲區台灣大道快車道上，「遠遠看以為路中有一個像是黑色塑膠袋，近看才發現是一個阿伯坐在路中間」，讓用路人嚇一大跳，所幸沒有造成車禍受傷，立即報警。

清水警分局安寧所警方到場，發現蔡男全身酒醉，語無語倫次，為維護安全先將蔡男帶往路旁安全地點休息，並通知消防救護人員到場，初步檢視蔡男沒有外傷，為確保安全，警消人員送梧棲童綜合醫院後檢視無大礙，現場未發生交通事故。

警方呼籲，民眾若有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，以確保自身生命財產安全；另可由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」等安全駕駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昨晚10點多，台中53歲蔡男酒後竟跌坐在梧棲區台灣大道快車道上，用路人還以為是黑色垃圾袋，趨近一看是名男性，趕緊變換車道、報警。警方將蔡男帶到路旁，幸醫後無礙。圖／讀者提供
昨晚10點多，台中53歲蔡男酒後竟跌坐在梧棲區台灣大道快車道上，用路人還以為是黑色垃圾袋，趨近一看是名男性，趕緊變換車道、報警。警方將蔡男帶到路旁，幸醫後無礙。圖／讀者提供
昨晚10點多，台中53歲蔡男酒後竟跌坐在梧棲區台灣大道快車道上，用路人還以為是黑色垃圾袋，趨近一看是名男性，趕緊變換車道、報警。警方將蔡男帶到路旁，幸醫後無礙。圖／讀者提供
昨晚10點多，台中53歲蔡男酒後竟跌坐在梧棲區台灣大道快車道上，用路人還以為是黑色垃圾袋，趨近一看是名男性，趕緊變換車道、報警。警方將蔡男帶到路旁，幸醫後無礙。圖／讀者提供

梧棲 車道

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