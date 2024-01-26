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彰化旅宿業暴增 縣府加強稽查共開罰17件、192萬元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化近年旅宿業數量暴增，但交通部觀光局定期考核縣府在上年度一度墊底，縣府積極積極與輔導業者，也祭出開罰鐵腕，已裁處開罰計17件，總金額192萬元，也輔導3家非法旅宿轉型合法經營，觀光署1月公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化縣府團隊首次獲得「特優」。

彰化2022年只有50家旅宿業，現在已增加到177家，縣府發現，縣內旅館經營者多數年紀較長，大都採傳統方式經營，不擅長電腦操作，過去常未能按月即時上網填報營運及保險資料，影響整體管理；今年度縣府共稽查230次，幾乎每家業者至少去過兩次，發現最常見的違規為未領取登記證營業，或擅自擴大營業，都實際開罰與輔導改善。

城觀處長王瑩琦表示，全國旅宿管理輔導績效考核評比包含「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向，對比於上年度考核成績不佳，此次都有顯著進步；城觀處分析，上年度考核因逢喬友大樓防疫旅館火災案，業務承辦人員調動更迭，人力困窘，也影，整體考核成績。

城觀處說，縣府對於消費者住宿安全及保障最重視，考核期間縣府旅宿業聯合稽查小組針對旅宿業的建築管理、消防安全、環境衛生等各項措施不定期檢查；也有3家未經申請就營業的非法旅宿，經過稽查裁罰與輔導，已取得合法登記，部分大樓內的日租套房透過秘密客訪查蒐證，要求停止營業，提升縣內旅宿業品質。

彰化縣府積極輔導、管理縣內旅宿業者，觀光署1月公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化縣府團隊首次獲得「特優」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府積極輔導、管理縣內旅宿業者，觀光署1月公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化縣府團隊首次獲得「特優」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府積極輔導、管理縣內旅宿業者，觀光署1月公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化縣府團隊首次獲得「特優」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府積極輔導、管理縣內旅宿業者，觀光署1月公布112年度考核地方政府旅宿業管理輔導績效評比，彰化縣府團隊首次獲得「特優」。圖／彰化縣府提供

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