春節年貨囤太多影響逃生 桃園某賣場搶商機卻先吃罰單

農曆春節將至，民眾忙採購年貨，百貨公司、賣場搶賺熱錢，但有桃園業者一次進貨太多，商品擺放位置及囤貨阻礙逃生動線，錢還沒入袋，就先吃上6萬元罰單。

桃園市建管處因應年節賣場湧現人潮，近日陸續到全市30家大賣場、百貨公司安檢，發現其中8家有囤貨阻礙逃生動線、逃生門無法正常啟閉等情，當場要求改善，結果其中1家因囤貨太多無處可挪被依違反建築物公共安全檢查及申報辦法裁罰，另有3家因逃生門啟閉問題無法立即排除被罰，罰金均6萬元。

建管處表示，針對囤貨影響動線部分，稽查當下都有給業者改善機會，但業者因為囤貨太多、人力不足等問題，無法立即排除，所以依法開罰，呼籲業者應隨時保持逃生通道暢通，提供安全無虞消費環境，讓民眾平安過好年。

另外，桃園市法務局保護消費者權益，近日陸續到市場、漁港等地稽查，抽檢181台磅秤有2台不合格，當場要求業者停用改善，同時交由經濟部標準檢驗局列冊追蹤。

法務局指出，消保官近日聯合經濟部標準局前往新屋區永安漁港、中壢區興國市場等地稽查，發現2地各有1家業者的磅秤不合格，但不合格的磅秤並非都是偷斤減兩，其中有一台是實際秤重會超過標準重量，算是消費者佔便宜，而且2台磅秤的誤差值都在10公克左右，情節不算嚴重，經勸導均有改善。