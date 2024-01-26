路樹修剪掩護他盜神岡國有林 貪千元利卻面臨1年以上刑期

高姓男子等7名工人承攬整理路樹工作，卻覬覦國有保安林地上的相思樹，利用承包路邊修剪樹木工程業務之便，涉嫌以工程車作掩護，進入國有保安林地盜取相思木並運載變賣牟利，被警方查獲移送法辦。

保警第七總隊第五大隊接獲林業及自然保育署台中分署通報，疑似有其他單位承攬整理路樹的外包工人，覬覦台中神岡區國有保安林地上的相思樹，利用承包路邊修剪樹木之便，進入國有保安林地盜取相思木並運載變賣。

保七警方調查發現，高姓男子7人去年12月初在台中市神岡區國有保安林地，發現路旁小徑內有樹徑逾60公分的相思樹，地處偏僻且易竊取搬運，一行又有承攬修剪路樹工程作掩護，萌生歹念，盜取國有保安林地內的2株相思樹後，將總重3220公斤的樹木搬運至工程用大貨車上，隨即載往苗栗縣的碎木場變賣獲利朋分，全案7人被查獲後，依涉嫌森林法罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，涉案7名男子都是臨時工，作案共獲利7700多元，每人分到1100元，依森林法52條罪刑，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。