高雄5口命案見關鍵勒痕 3子定調他殺

聯合報／ 記者張議晨石秀華林保光／高雄報導

高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
28歲林姓男子和同齡袁姓妻子日前和3名稚齡兒子陳屍高雄出租套房，檢警昨完成解剖複驗，兩名兒子有明顯一氧化碳中毒跡象，么兒頭部則套塑膠袋，有淺淺勒痕。依現場環境判斷，應無外力介入，3稚子定調為「他殺」，但哪位大人動手，仍需由現場採集到的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷。

根據犯罪被害人補償金機制，被害人遺屬最高可領180萬元；犯保高雄分會主任吳瓊華表示，依法律實務，孩子死亡均認為「非自願」，3名幼童均屬犯罪被害人，祖父母依法可請領犯罪被害人補償，金額由審議會審定。

高雄警新興分局中山派出所21日晚間10時39分接獲報案，警消前往袁女一家租屋處，破門後屋內瀰漫煙霧，林男、袁女及3歲、6歲、7歲稚兒，分別躺在床上及床旁，5人均明顯死亡。

警方追查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家5口當時僅受輕傷，沒想到回家後傳出憾事。監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小就未再出門，僅林男20日傍晚外出購物約半小時，全家人就沒再外出。

檢警與法醫昨解剖5名死者，林男和袁女雙方家長均到場。因林男、袁女有借貸紀錄，加上孩子就讀私立小學、幼兒園，不排除經濟重擔讓一家人不堪負荷。

警消當晚入內時，屋內門窗緊閉且完全密封，一家5口有4人膚色呈粉紅狀，應為一氧化碳中毒所致，屋內沒找到毒、藥物包裝。

不過，么兒頭部有塑膠袋，頸部有輕微勒痕，膚色較無中毒產生的紅潤狀，疑是遭大人殘忍殺害，由現場採集的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷是誰動手。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一氧化碳中毒 家人 塑膠袋 DNA 監視器 幼兒園

延伸閱讀

台中大甲一男一女昏倒 疑似女子洗澡讓二人一氧化碳中毒

影／黃色小鴨周末回歸高雄愛河 今充氣測試吸引民眾觀看

高雄5口命案3稚子無辜喪命 「孩子非自願」祖父母估可領百萬補償金

高雄1家5口陳屍租屋處 複驗結果曝光！3稚子遭殺害無辜喪命

相關新聞

台南新營火燒厝母子3人躲浴室 2死1命危

台南市新營區中正路1棟透天厝昨下午發生火警，火勢疑從1樓延燒，屋內的林姓女子帶著4歲女兒、2歲兒子躲到2樓浴室，3人倒地...

洩漏喪家個資 新北8消防員涉案

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方昨指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪...

高雄5口命案見關鍵勒痕 3子定調他殺

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子日前和3名稚齡兒子陳屍高雄出租套房，檢警昨完成解剖複驗，兩名兒子有明顯一氧化碳中毒跡象，么兒...

新北8消防員勾結殯葬業 消防局今晚發4點聲明

廉政署偵辦一起葬儀社洩密案，意外查到新北市消防局第二大隊部及下屬5個分隊共8名基層消防員，涉嫌將OHCA(到院前心肺功能...

遊覽車失控開自撞分隔島 駕駛：下雨視線不良

謝姓男子今天晚上駕駛遊覽車行經新北市新莊區思源路，疑天雨路滑視線不良，失控自撞中央分隔島。遊覽車內沒有乘客，現場沒有人受...

收賄洩密往生者個資給殯葬業者 涉案消防員：對不起

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方今指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。