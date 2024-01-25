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高雄轎車撞機車卡診所前釀6傷　女子滿臉血護理師關切

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及同向左轉的蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，造成蔡女及車上5人受傷，其中蔡跌坐路邊滿臉是血，診所護理師聽到巨響，趨前關切蔡的傷勢，所幸6人送醫無大礙。

警方調查，鄭姓男子（45歲）今天傍晚4時41分許，駕駛轎車搭載江姓男子（56歲）、林姓男子（42歲）、潘姓女子（39歲）、江姓男子（28歲）等5人，行經大寮區萬丹路左轉鳳林三路時，撞及同向左轉的蔡姓機車女騎士。

蔡女連人帶車摔倒，鄭男的轎車則衝向中醫診所前的柱子才停下，蔡女滿臉是血坐在地上，診所的護理師衝出查看，趨前關心蔡的傷勢；鄭男及車上4人分別受到頭部撕裂傷，胸、手腳及腰部疼痛等傷勢。

救護員將受傷的6人分別送醫治療，所幸並無大礙；警方事後對鄭、蔡兩人施有酒測，雙方均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊進一步分析判定。

鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝
鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝
鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝
鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝
鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝
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鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子才停下，釀6傷。記者石秀華／翻攝

中醫 護理師 萬丹

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