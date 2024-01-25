台南燒烤店屋頂風管起火冒煙 消防人員出動雲梯車滅火
台南市東區中華東路一家燒烤店，今晚6點多2樓頂風管突然起火後冒出濃煙，店家報119並緊急疏散用餐中客人，消防人員到場後，出動雲梯車出水滅火，火勢約在24分鐘後控制。
台南市消防局救災救護中心，今晚6點28分接獲報案，位於台南市東區中華東路一家燒烤店風管有明火還冒出大量濃煙，中心派出後甲、中正、崇善等9個分隊人車到場。
據了解，店員曾以滅火器滅火，但高度太高，無法撲滅。消防人員到達後出動雲梯車出水滅火，火勢於6點52分接控制。
消防人員說，燒烤店風管內部易堆積油垢，很易容造成烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒。消防局呼籲營業場所排油煙的風管應定期清潔，並持續加強員工教育訓練，以防止災害發生，及減少財物損失。
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