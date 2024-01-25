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台南透天厝惡火受困母子送醫不治 女兒轉送成大搶救

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南新營區中正路透天厝下午火警造成女住戶、一對兒女受困浴室失去生命跡象，母子送往柳營奇美醫院、不過40歲母親、6歲兒子經過搶救半小時無效，下午4點多宣告死亡。女兒經過搶救恢復心跳，送衛福部新營醫院、目前轉送成大醫院救治中。

新營醫院表示，4歲王姓女童救出時沒呼吸心跳（OHCA），到院時仍無生命跡象，經插管、CPR 給藥後恢復心跳，由自稱女童阿姨陪同轉柳營奇美醫院。

鄰居稱屋子為3代同住，祖父母剛好到北部旅遊，但40歲母親、6歲兒子、4歲女兒疑逃生受阻，躲到浴室濃煙嗆暈。

消防局將母親及兒子送柳營奇美醫院，女兒送衛福部新營醫院；女童經搶救後，3點37分恢復生命徵象，消防局啟動救護跳島機制，緊急從新營醫院轉送至柳營奇美醫院進行後續救治。而柳營奇美醫院稍早稱，因為缺乏燒燙傷設備，又改送成大醫院治療。

台南新營區中正路1處3層透天厝下午大火，母子送醫宣告不治。記者莊曜聰／翻攝
台南新營區中正路1處3層透天厝下午大火，母子送醫宣告不治。記者莊曜聰／翻攝

奇美醫院 成大醫院

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