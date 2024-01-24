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老婦拉帆布、撐傘要在候車亭過夜 警見低溫急勸阻更協助安置

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

年過七旬的朱姓老婦人疑靠拾荒維生，昨晚將推車和滿滿的回收物，放置在新北市瑞芳高工旁的候車亭長椅旁，並拉開帆布，撐開雨傘，打算在候車亭度過寒夜。警方接獲通報後到場，聯絡區公所協助安置老婦人，她「家當」則放置在區公所，以免老婦人露宿發生意外。

瑞芳警分局今天表示，昨天深夜接到瑞芳區龍山里長陳志強通報，看到1名老婦人獨自在瑞芳高工候車亭睡覺。昨晚氣溫那麼低，不到10℃，天寒地凍，擔心老婦人發生意外，所以通知警方出面協助。

員警到達瑞芳高工候車亭時，發現只有老婦人1個人，她把推車和回收物放在候車亭的長椅旁，並用帆布罩住，上方再撐開好幾把雨傘，有如帳棚的屋頂，除了擋風，也能防止雨水潑灑到她睡覺的長椅，準備在候車亭過夜。

警方查出老婦人居無定所，一時之間難以聯絡親友收容。經過勸說先帶老婦人回派出所，員警供應熱薑茶讓她取暖，並聯繫區公所安置她到旅館過夜。老太太擔心她的回收物，區公所承諾會暫時載運到區公所放置，要她不用擔心。

瑞芳警分局長陳建龍表示，警方這次和區公所、里長合作，快速妥善安置老婦人，展現「市政一體」團隊合作默契，讚許同仁寒冬出勤、熱心助民。陳也呼籲民眾寒流來襲時，要多穿衣服禦寒，如有避寒需要，可以向警方尋求協助，保護生命安全。

年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝
年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝
年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝
年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝
年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝
年過七旬的朱姓老婦人打算在新北市瑞芳高工候車亭過夜，警方接獲通報到場了解後，聯絡區公所協助安置，以免她露宿發生意外。記者邱瑞杰／翻攝

老婦 瑞芳高工 拾荒 寒流

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