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輕微失智翁快速道路逆向騎車 警獲報救援解除危機
基隆市疑輕微失智的86歲孫姓老翁，在寒風中騎機車在萬快速道路逆向行駛，警方獲報開警車將他攔下後，看到老翁雨衣內穿的衣物不多，讓他坐警車，並由警員騎老翁的機車下快速道路，沒有釀出其他事故。
基隆市警三分局今天表示，七堵派出所昨晚8點38分接獲110通報有人報案，在台62線萬瑞快速道路瑞芳往萬里方向，指標約8公里處看到有人騎機車逆向行駛，擔心發生危險。
警員李瑋哲、黃冠惟駕駛警車上快速道路，發現孫姓老翁在道路外側騎車，將他攔下，並考量他年紀大、天氣寒冷，讓他坐上警車，並由黃冠惟騎機車駛離快速道路。
警方初步了解，孫姓老翁獨自住在瑪陵地區，身體還算健康，但有輕微失智的情形。老翁說，他原本只是想要騎車出去走走，沒想到騎上快速道路，更不知道是逆向騎車。只是覺得路上的汽車往自己臉上照過來，感覺很危險，所以都騎在很旁邊的地方。
警三分局提醒民眾，近日寒流來襲，請注意家中長輩保暖。若有失智症狀可能走失，可向戶籍地的區公所社政課申請防走失手環，如果發生狀況，有助警方或相關單位辨識，在第一時間聯繫上家屬報平安。
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