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凌晨低溫桃園男騎士倒地 警冷到發抖仍秒脫外套淋雨救人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名60歲陳姓男子今凌晨騎車要送菜到菜市場，疑似低溫又下雨造成心血管疾病突發，在路上不支倒地並被機車壓住，警方巡邏時見狀上前查看，發現男子癱軟無法回應，即使自己冷到發抖，仍不加思索脫下外套及雨衣護住陳男，直到救護人員到場順利送醫救治。

桃園警分局同安派出所警方今凌晨5點多巡邏行經同安街時，發現對向車道有名騎士倒在路上，腳還被機車壓住，隨即停車上前確認。

結果發現一名60歲陳姓男騎士雖有意識，但全身癱軟無法清楚回應，因寒流加上下雨，陳男冷到不斷顫抖，警方發現陳男四肢冰冷可能有失溫危險，將自己的雨衣脫下為他保溫，馬上通知救護人員趕來協助。

現場低溫溼冷加上寒風，讓警方也冷到雙手直打顫，雖然如此仍擔心陳男失溫，一直用外套護住等到救護人員趕到。救護人員到場進行初步治療並緊急送往醫院，經了解陳男送菜到市場的路上，因氣溫驟降突發心血管疾病不支倒地，經治療狀況逐漸穩定中。

桃園一名60歲陳姓男子今凌晨騎車要送菜到菜市場，疑低溫下雨造成心血管疾病突發倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名60歲陳姓男子今凌晨騎車要送菜到菜市場，疑低溫下雨造成心血管疾病突發倒地。記者周嘉茹／翻攝
救護人員到場進行初步治療並緊急送醫，經過治療男子的狀況逐漸穩定中。記者周嘉茹／翻攝
救護人員到場進行初步治療並緊急送醫，經過治療男子的狀況逐漸穩定中。記者周嘉茹／翻攝
現場低溫溼冷加上寒風，讓警方也冷到雙手直打顫，雖然如此仍擔心陳男失溫，一直用外套護住等到救護人員趕到。記者周嘉茹／翻攝
現場低溫溼冷加上寒風，讓警方也冷到雙手直打顫，雖然如此仍擔心陳男失溫，一直用外套護住等到救護人員趕到。記者周嘉茹／翻攝

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