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宜蘭公車撞民宅！司機疑恍神越過對向車道 再衝民宅釀5人傷
宜蘭縣五結鄉季水路今天下午發生公車撞民宅意外，37歲游姓司機疑似恍神，不但開車越過對向車道，還撞入民宅，現場一片狼藉，所幸屋內沒有人。這起車禍造成司機及4位乘客共有5人受輕傷，司機並無酒駕，肇事原因調查中。
警方調查，這位游姓司機(男、76年次)駕駛國光客運大客車，沿季水路南往北方向行駛，行經事故地點時因不詳原因，往左偏移撞向對向民宅，波及停放屋旁的貨車、機車及路樹，乘客2男、2女出現胸頭疼痛，游姓司機手臂擦傷，送醫大無礙。
經警方及救護車到場處理實施酒測，駕駛無酒精反應，詳細肇事原因待警方後續釐清。羅東分局呼籲，駕駛人開車時需隨時保持專注力，注意車前動態，以確保他人及自身用路安全，避免交通事故。
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