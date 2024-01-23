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寒流倒臥路邊…桃園男7天僅靠宮廟糖果度日 警及時伸援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

寒流來襲全台冷颼颼，桃園蘆竹警分局員警日前外出巡邏，發現一名男子倒臥在地，經了解得知男子因身體出問題無法工作，經濟不好居無定所，連7天僅靠公廟糖果和喝水度日，對此員警將他帶回派出所休息，並聯絡社會局安置，不再讓他流浪，以免意外發生。

蘆竹分局員警日前執行巡邏勤務時，在蘆竹區上興路475號前發現一名男子倒臥在地，上前了解後得知是45歲的李姓男子，對此他自稱從屏東北上來工作，後來因為舊疾及身體因素無法工作，但因為屏東老家經濟不好，也無法回屏東老家調養身體，只能四處為家，居無定所。

過程中員警關懷發現李男身無分文，甚至已經7天沒吃正餐，只靠宮廟的糖果及喝水果腹度日，還好員警發現，先將男子帶回派出所提供熱食及礦泉水暫供溫飽，當下外頭飄著細雨，強烈寒流來襲，若男子獨自在街頭流浪可能再度飢寒交迫，因此在李男同意後聯絡社會局安置。警方呼籲，寒流來襲如遇路倒或緊急事件，請撥打110或119提供即時協助。

員警將倒臥路邊的男子帶回派出所休息，並聯絡社會局安置，不再讓他流浪，以免意外發生。記者周嘉茹／翻攝
員警將倒臥路邊的男子帶回派出所休息，並聯絡社會局安置，不再讓他流浪，以免意外發生。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹警分局員警日前外出巡邏，發現一名男子倒臥在地，經了解得知男子因身體出問題無法工作，經濟不好居無定所，連7天僅靠公廟糖果和喝水度日。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹警分局員警日前外出巡邏，發現一名男子倒臥在地，經了解得知男子因身體出問題無法工作，經濟不好居無定所，連7天僅靠公廟糖果和喝水度日。記者周嘉茹／翻攝

屏東 寒流

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