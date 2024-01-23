嘉縣1歲半女童午睡叫不醒送醫亡 檢警釐清死因

嘉義縣一名1歲半女童昨天午睡後叫不醒，保姆將女童送急診，但急救後仍不治。示意圖／ingimage

嘉義縣1歲半女童昨天下午午睡後喚不醒，保姆將女童送急診，但急救後仍不治；警方表示，女童曾於21日玩耍撞到後腦杓，當時因無異樣未就醫；檢警今天下午將相驗釐清死因。

檢警表示，1歲半女童家住嘉義縣義竹鄉，平時由住在台南市鹽水區的陳姓女保姆照料，陳女昨天下午2時左右，叫喚午睡的女童起床，不過，呼叫及搖晃都叫不醒，緊急聯繫女童祖母及母親都沒有聯絡上，即由陳女與其丈夫一起將女童送台南市新營區的醫院急診。

檢警指出，女童祖母後來回電，並與女童母親趕往醫院，女童在新營地區醫院急救狀況沒有好轉，則轉診至嘉義長庚醫院急診室急救，不過，女童仍於昨天下午17時44分宣告不治。

檢警表示，據女童家屬轉述，女童於21日晚上在住家客廳玩耍時曾發生碰撞，而造成後腦杓著地，當時有暈眩情況，在觀察後並未有異樣，就不以為意。

檢警將於下午會同法醫前往嘉義市立殯儀館相驗，釐清女童的真正死因。