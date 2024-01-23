轎車搶上班未注意闖紅燈 金龜車被撞衝出路肩車身嚴重凹損

金龜車左側駕駛座車門凹陷20多公分，鄭姓駕駛受輕傷一度受困車內。圖／民眾提供

苗栗縣後龍鎮一名邱姓婦人，今天上午駕駛轎車準備前往苗栗市上班，途經苗栗高鐵站附近的高鐵六路與新東路交叉路口，疑搶上班趕時間，未注意燈號轉紅，在路口撞上1輛橫向的金龜車；金龜車被撞的橫移衝出路肩，左側車身嚴重凹損，鄭姓男駕駛受輕傷一度受困車內，肇事原因及責任仍待調查釐清。

警方調查，今天上午8點左右，當時邱女（61歲）沿新東路由東向西行駛，於新港大橋前的路口闖越紅燈，與北往南行駛的鄭男金龜車發生碰撞，邱女轎車滑行至外側車道動彈不得，車頭嚴重毀損。金龜車左側駕駛座車門凹陷20多公分，經酒測後2人並未酒駕，鄭男（33歲）被送醫治療，邱女也輕傷自行就醫。

警方提醒，車輛行經路口時，如遇前方號誌轉換為黃燈而不及通過，應注意後方來車後煞停，而路口號誌尚未轉換為綠燈時，仍應待燈號變換再起駛，以避免造成碰撞事故，遵守交通號誌，讓你我行車更安心。