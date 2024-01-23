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影／遊客上合歡山追雪 卻在管制站前烤肉嗆警：怎麼樣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

全國各地高山降雪合歡山從昨下午就陸續湧入追雪遊客，但因台14甲線道路易結冰，近期入夜實施預警性封閉，有民眾錯過管制時間，竟在公路上管制站前擺起桌椅烤肉，無視警方勸導，還嗆不通情理、「警察怎麼樣」，最後遭開單裁罰。

合歡山入冬後，當地幹道台14甲線常因低溫及水氣，導致路面結冰；考量民眾用路安全，公路局與警方今年元月起啟動雪季管制措施，視天氣預報研判合歡山公路部分路段，入夜結冰機率更高，近期通常都在下午5時起實施預警性封閉。

而本周迎來入冬後最強寒流，溫度低，水氣足，高山降雪機率大，追雪迷昨天下午就陸續湧入合歡山，但也有民眾未注意，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K昨天下午5時就封路，只能在管制站前等候今晨開放，未料卻脫序演出。

昨晚有民眾在翠峰管制站前等待放行期間，竟直接在大馬路上、管制站前就擺起桌椅烤肉、泡茶，相當歡樂，但也已違反道路規定，現場管制人員及警方勸導，民眾卻回「又沒差」，更嗆警方不通情理、警察怎麼樣、繼續烤等語，態度囂張。

仁愛警分局則表示，昨晚8時許發現有民眾占用管制站前道路，就地烤肉、泡茶，員警上前勸導制止，後續依違反道交條例第82條，在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，製單予以開罰，可處以1200元至2400元罰鍰。

此外，台14甲線武嶺31K至松雪樓33K「水晶宮」路段，因道路地形崎嶇陡峭爬坡不易，車輛易打滑，目前偶有零星「刁車」，但經排除，交通大致順暢；警方呼籲，非四輪傳動車盡量勿通行，上山務必加掛雪鏈，並配合管制，避免受罰。

合歡山今天凌晨降雪，當地警方啟動雪季勤務，呼籲民眾開車上山務必加掛雪鏈，並配合交通管制，避免受罰。圖／仁愛警分局提供
合歡山今天凌晨降雪，當地警方啟動雪季勤務，呼籲民眾開車上山務必加掛雪鏈，並配合交通管制，避免受罰。圖／仁愛警分局提供
合歡山今天凌晨降雪，當地警方啟動雪季勤務，呼籲民眾開車上山務必加掛雪鏈，並配合交通管制，避免受罰。圖／仁愛警分局提供
合歡山今天凌晨降雪，當地警方啟動雪季勤務，呼籲民眾開車上山務必加掛雪鏈，並配合交通管制，避免受罰。圖／仁愛警分局提供

合歡山 烤肉 降雪

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