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下午賣肉粽、深夜變賭場！今寒流仍聚賭 警破門攻堅帶回一串32人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人。記者翁唯真／翻攝

桃園中壢龍東路上一間肉粽店，被民眾檢舉樓上似乎暗藏賭場，警方獲報後成立專案小組搜查，經過一個月布線於今破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人，查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案警詢後將潘男等2名工作人員依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客30人依社會秩序維護法裁處。

據了解，該天九牌賭場位處住宅區，平時車流量大，但深夜就是一般民宅周邊是獨棟透天厝，夜間僅有路燈，不過根據Google查詢，燒肉粽店營業時間為下午4時至隔日凌晨2時，賭場運作時間則大都在深夜11時至凌晨4時，似乎想掩人耳目，因有民眾發現，似乎出入不單純狀況，才向警方檢舉。

警方獲報馬上成立專案小組連日蒐證，經布線1個月並向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，今見時機成熟，會同中壢分局及保安警察大隊霹靂小組破門攻堅，一舉破獲藏在民宅樓上的天九牌大賭場，現場查獲潘、林2男及男、女賭客共32人，查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案警詢後將潘男等2名工作人員依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客30人依社會秩序維護法裁處。

中壢警表示，將持續落實「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，彰顯警方打擊犯罪的決心。

桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，警方查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，警方查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，今破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，警方組成專案小組今破門攻堅。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍東路上一間肉粽店樓上似乎暗藏賭場，警方組成專案小組今破門攻堅。記者翁唯真／翻攝

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