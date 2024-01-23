聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄1家5口 陳屍7坪租屋處

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導

高雄前晚驚傳一家五口陳屍租住套房，最小才三歲，警方鑑識人員到場採證。記者石秀華／攝影
高雄前晚驚傳一家五口陳屍租住套房，最小才三歲，警方鑑識人員到場採證。記者石秀華／攝影
廿八歲林姓男子和同齡袁姓妻子，前晚與三名稚齡兒子被發現陳屍高雄市七坪出租套房，死亡超過一天；警方查出二人經濟壓力沉重，懷疑因此造成憾事，但袁女家屬對死因有意見，檢察官昨相驗後也無法排除有人遭加工自殺可能，決定周四解剖複驗釐清。

高雄警新興分局中山派出所前晚十時卅九分接獲袁女同事報案，指袁女兩天沒上班，電話也沒接，擔心發生意外。女同事說袁女曾透露要養三名兒子，有負債，生活被壓得喘不過氣，她前往袁女租屋處敲門都無回應，只好報警。

警、消派人前往，按鈴均無人應門，破門進入聞到屍臭味，隨即發現林男、袁女及三歲、六歲、七歲三名稚齡幼兒，分別躺在床上及床旁，五人均明顯死亡；屋內門窗緊閉，無外力侵入跡象。

據了解，袁女做過精品包買賣，在八大行業上班，林男是中油員工，兩人都有借貸紀錄；根據法院資料，袁女曾因還不出廿八萬餘元債務，被債務人聲請本票強制執行，另住處有多家融資公司、銀行向法院聲請支付命令；警方尚無法查清兩人負債金額。

據悉，林男、袁女和三名小孩一家五口住在僅七坪大小的出租套房，加上衛浴、電視、冰箱和一張床，空間十分擁擠。家屬前晚認屍時，也透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣。

根據調查，林男本月廿日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家五口當時僅受輕傷，沒想到回家兩天後傳出憾事。

監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小未再出門，僅林獨自外出，拎著一包物品返家，是否有關檢警一併調查。

檢方昨天上午相驗五人遺體，林男家屬一度哭癱，令人鼻酸，袁女家屬也神情哀戚，但仍不相信女兒會做這種事，對死因有意見。檢方雖認為無外力介入，看不出其他跡象，但是否有人遭加工自殺仍要釐清，決定周四解剖複驗。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

套房 家人

延伸閱讀

高雄首間UNIQLO跟無印良品掰了！ 在地人崩潰：以後要逛什麼

獨／檢警追高雄一家五口陳屍案 發現曾開車自撞釀火燒

高雄一家五口陳屍家中「過去無通報紀錄」 社會局回應了

高雄一家5口陳屍租屋處 社會局不捨孩子：應尊重生命權

相關新聞

高雄1家5口 陳屍7坪租屋處

廿八歲林姓男子和同齡袁姓妻子，前晚與三名稚齡兒子被發現陳屍高雄市七坪出租套房，死亡超過一天；警方查出二人經濟壓力沉重，懷...

無脆弱家庭通報 上學也沒有異狀

高雄驚傳年輕父母與三名幼子陳屍租屋處悲劇，經查該家庭並無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非列管個案；高雄市社會局表示，會透過各...

專家提醒／聞親友想不開 先通報社政單位

高雄市發生一家五口陳屍租屋處，專家提醒，如周遭親友講出「人生無望，不如走了算了」等字眼，甚至交代遺言，代表負面風險極高，...

無法動彈！高雄輕軌成圓後第4起意外 她駕車駛入軌道卡住

陳姓女駕駛今晚9時16分許駕車行經三民區大順路與灣中街口時，疑路況不熟，不慎駛入軌道，左車身車輪卡在緣石和草皮之間，轎車...

沒走行人穿越道…78歲老婦過馬路遭年輕騎士撞上 頭部流血送醫不治

台北市士林區今晚發生死亡交通事故，士林區居民78歲老婦，過馬路沒走行人穿越道，於忠誠路一段直接穿越雙向各有四線車道的主要...

農田烈火竄搶救難 南消祭傳統水桶人力接駁打火

台南市官田區二鎮里一處農田今晚竄出火舌，現場搶救困難車輛無法到達，大片雜草延燒照耀夜空，官田消防隊最後以傳統水桶溝渠取水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。