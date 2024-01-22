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影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

農田烈火竄搶救難 南消祭傳統水桶人力接駁打火

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市官田區二鎮里一處農田今晚竄出火舌，現場搶救困難車輛無法到達，大片雜草延燒照耀夜空，官田消防隊最後以傳統水桶溝渠取水由人力接駁灌救，折騰近3小時將火勢撲滅。

火警發生在晚間近6點，地點在官田區二鎮里角秀聚落某農田，不明原因竄出火舌，在風勢助長迅即延燒逾100平方公尺。官田消防隊獲報趕至，發現消防車在150公尺外無法前進救火。

官田消防小隊長陳至坤緊急應變，由官田義消吳岳庭通知所屬義消穿著救災裝備並攜帶水桶前往支援，共15人迅速趕至。經集結後，打火弟兄們這到附近灌溉渠道的水源，並使用水桶以人力接駁將水源送至前方搶救人員使用，火勢隨後控制未再延燒至鄰近農田，約3小時順利撲滅。

消防局也呼籲農民朋友，適逢春耕時期，農作廢棄物應打包清運，切勿以焚燒處理，不但造成嚴重空氣汙染，更易衍生不可收拾災害。

台南官田晚間烈火竄搶救難，打火弟兄以傳統水桶人力接駁打火順利撲滅火勢。記者謝進盛／翻攝
台南官田晚間烈火竄搶救難，打火弟兄以傳統水桶人力接駁打火順利撲滅火勢。記者謝進盛／翻攝
台南官田晚間烈火竄搶救難，打火弟兄以傳統水桶人力接駁打火順利撲滅火勢。記者謝進盛／翻攝
台南官田晚間烈火竄搶救難，打火弟兄以傳統水桶人力接駁打火順利撲滅火勢。記者謝進盛／翻攝

廢棄物 空氣汙染 農民

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