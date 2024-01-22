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北市鐘錶行收詐騙幣商850萬現金 反被拉鐵門拘禁...警：案情超奇葩

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

馮姓男子自稱是幣商，日前跟賴姓男子相約北市大安區某鐘錶行交易虛擬貨幣，佯稱「26萬顆泰達幣已經打進去」，想私吞賴850萬現金，再用850萬元買手錶，雙方起爭執，馮見未果，威脅鐘錶行拉下鐵門，夥同友人對賴私行拘禁、毆打。委託人見賴音訊全無，怕出事報警，警方趕抵現場救出被害人，循線逮捕5名犯嫌，警詢後依詐欺、妨害自由等罪送辦。檢方複訊，馮男1萬元交保，其餘無保請回。

警方18日下午2點多獲報，大安區忠孝東路三段某鐘錶行有人疑似被私行拘禁，趕抵發現鐘錶行鐵門下拉無回應，但聽聞店內有聲音，認為「不對勁」強勢要求開門，果然找到被害者賴姓男子（35歲）。

當時屋內共5人，分別是鐘錶店李姓店長、女店員、賴男，以及2名涉嫌私行拘禁的馮男（35歲）和舒男（20歲），警方確認受傷的只有賴男，被徒手攻擊，身體擦挫傷無大礙，當場逮捕馮、舒2人，並從鐘錶行金庫查扣850萬元現金。

賴男供稱，受朋友劉男（35歲）委託，跟馮男相約鐘錶行交易虛擬貨幣泰達幣，對方收了錢，說26萬顆泰達幣已經打進錢包裡了，但檢查後根本沒收到，馮男立刻變臉，稱「錢就是打給你了，沒有收到關我什麼事」，強迫收取850萬元，跟對方據理力爭，就被關在店內。

鐘錶店李姓店長稱，跟賴、馮都不認識，馮佯稱「要買錶」在店內駐足，接著賴到場，把850萬元現金交給馮，馮再交給他說「這些錢我要拿來買錶」，點鈔收取就把錢存進金庫，接著賴、馮2人發生衝突，「完全不懂發生什麼事」，馮男威脅「拉下鐵門」，為了怕店內物品遭重挫，只好乖乖聽話。

警方追查，馮男當時一夥人是4男1女，有3人案發後隨即離開鐘錶行，由於一併涉案，立刻循線持搜索票至藏匿旅館逮人，逮捕毒品通緝犯李男等3人。

警方共查獲850萬元現金、作案用手機7支、2級毒品大麻菸6根、3級k他命100多公克、毒咖啡包49包、冷錢包2個、識別證、空白發票及公司章等證物，警詢後將馮男等5人依詐欺、傷害、妨害自由罪移送台北地檢署，李男通緝部分解送歸案。檢方複訊，馮男1萬元交保，其餘無保請回。

有承辦員警透露，該案真的「很奇葩」，850萬元鉅款犯嫌不是用搶奪的方式，而是用脅迫、買空賣空的手段取得，還「當面」拿著這些錢說要買錶，看似完美切開重大刑案的構成要件，實則異想天開、很有破綻。

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馮男自稱是虛擬貨幣商，卻以「買空賣空」方式詐騙850萬元現金，遭警方查扣。記者翁至成／翻攝
馮男自稱是虛擬貨幣商，卻以「買空賣空」方式詐騙850萬元現金，遭警方查扣。記者翁至成／翻攝
警方發現有3人在逃，立刻循線持搜索票至藏匿旅館逮人，逮捕毒品通緝犯李男等3人。記者翁至成／翻攝
警方發現有3人在逃，立刻循線持搜索票至藏匿旅館逮人，逮捕毒品通緝犯李男等3人。記者翁至成／翻攝
警方逮捕馮男等5人，詢後依詐欺、傷害、妨害自由罪移送台北地檢署，李男通緝部分解送歸案。檢方複訊，馮男1萬元交保，其餘無保請回。記者翁至成／翻攝
警方逮捕馮男等5人，詢後依詐欺、傷害、妨害自由罪移送台北地檢署，李男通緝部分解送歸案。檢方複訊，馮男1萬元交保，其餘無保請回。記者翁至成／翻攝
馮男自稱是虛擬貨幣商，卻以「買空賣空」方式詐騙850萬元現金，遭警方查扣。記者翁至成／翻攝
馮男自稱是虛擬貨幣商，卻以「買空賣空」方式詐騙850萬元現金，遭警方查扣。記者翁至成／翻攝

虛擬貨幣 泰達幣 毒品

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