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嘉義飼主未妥善照顧家犬致死 家畜所送法辦

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣民雄鄉日前發生1隻家犬疑長期遭虐致死，縣府據報將犬隻送專業單位鑑定，確定死因為「未妥善照顧」，家畜所將飼主張姓女子依違反動物保護法送司法機關偵辦。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿指出，去年3月間據報，指民雄鄉金興村1住家的家犬常發出哀嚎聲，懷疑犬隻長期遭虐，派員訪查，發現犬隻已死亡，飼主張女認為家犬有軟骨症，曾帶至嘉義市某動物醫院就診，並懷疑是鄰居餵食含魚刺的廚餘導致死亡。

家畜所將死亡犬隻送專業單位鑑定死亡原因，結果排除軟骨症或誤食魚刺，因胃內含大量未消化食物、腸道內無明顯內容物、血漿稀薄，懷疑家犬長期饑餓與營養不良，伴隨脫水與貧血。

家畜所表示，鑑定研判，因異物梗塞於咽喉窒息致死，懷疑家犬生前遭灌食，死亡方式歸類為「未妥善照顧」；經查證後，發現並無飼主供述的就醫動物醫院，並函請飼主限期說明，張女也未於期限內提出。

家畜所指出，依動保法相關規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若故意傷害或使動物遭受傷害致肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，飼主張女違反規定，已將相關資料送司法機關偵辦。

嘉義縣民雄鄉日前發生1隻家犬疑長期遭虐致死，縣府據報將犬隻送專業單位鑑定，確定死因為「未妥善照顧」，家畜所將飼主張姓女子依違反動物保護法送司法機關偵辦。示意圖／ingimage
嘉義縣民雄鄉日前發生1隻家犬疑長期遭虐致死，縣府據報將犬隻送專業單位鑑定，確定死因為「未妥善照顧」，家畜所將飼主張姓女子依違反動物保護法送司法機關偵辦。示意圖／ingimage

嘉義 司法 動物醫院

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