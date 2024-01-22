快訊

羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

Toyz不孤單！美食部落客評超哥餐廳「魚生是臭的」 喊孬只敢發限動

天然食物比較好，為何維生素B12反而建議吃營養補充品較安全？

假交易虛擬貨幣囚人扣850萬 北市警速逮5嫌

中央社／ 台北22日電

以35歲馮姓男子為首的非法分子日前假意要交易虛擬貨幣，涉嫌故意輸入錯誤電子錢包資訊，囚禁幣商方的面交人和扣下現金850萬元，幣商驚覺有異報案，北市警火速逮捕5嫌送辦。

台北市警察局大安分局今天發布破案新聞稿，指出18日接獲從事幣商的民眾報案，稱日前有人要和他進行虛擬貨幣（泰達幣）交易，當天便請賴姓友人攜帶現金新台幣850萬元前往轄內某間鐘錶店進行面交，卻反遭賣方拘禁並毆打成傷，請求警方協助。

警方獲報後立即派員趕赴案發現場調查，結果發現交易現場鐵門下拉，確有古怪，當機立斷破門攻堅，當晚順利救出被害賴男，經查其所攜850萬元也完好無損，現場逮捕主嫌馮男和1名男共犯。

經調查了解，雙方進行交易時，馮男等嫌故意輸入錯誤的電子錢包資訊，並向賴男謊稱已完成轉帳，幣商隨後接獲賴男電話回報，數度查認並未收到交易虛擬貨幣，驚覺有異，立即向警方報案。

隨後，警方深入追查發現，此案還有共犯3人（2男1女）在逃，經循線查知藏匿於大安區1間旅館內，19日凌晨火速到場緝獲3嫌，其中1名男嫌是毒品通緝犯。

全案共查扣作案用手機7支，第2級毒品大麻菸、第3級愷他命和毒品咖啡包，以及冷錢包2個、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物。

警方詢後將5嫌依涉詐欺、傷害及妨害自由罪嫌移送台北地檢署偵辦。

以35歲馮姓男子為首的非法分子日前假意要交易虛擬貨幣，涉嫌故意輸入錯誤電子錢包資訊，囚禁幣商方的面交人和扣下現金850萬元，幣商驚覺有異報案，北市警火速逮捕5嫌送辦。虛擬貨幣示意圖／路透社
以35歲馮姓男子為首的非法分子日前假意要交易虛擬貨幣，涉嫌故意輸入錯誤電子錢包資訊，囚禁幣商方的面交人和扣下現金850萬元，幣商驚覺有異報案，北市警火速逮捕5嫌送辦。虛擬貨幣示意圖／路透社

虛擬貨幣 毒品 北市

延伸閱讀

硬闖研討會…北市男堅稱是自己會員 警到場盤查「你是通緝犯」

寒流低溫來襲 北市消籲慎防一氧化碳中毒

最強寒流來襲！北市低溫假有望 蔣萬安：和105年一樣循例辦理

假幣商勾結大陸詐團 騙走40民眾2億元新台幣

相關新聞

寵物賣場烏龜被偷後「自救」脫困落地 竊嫌露餡遭法辦

陳姓男子昨天在安平區逛某水族寵物賣場時，涉嫌偷取14隻小烏龜藏於褲袋中，但褲袋中烏龜數量太多，有烏龜自行爬出後掉落地板被...

疑欠多筆卡債、車貸 高雄年輕夫妻攜3幼子走上絕路

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3歲、6歲和7歲的稚齡兒子陳屍租屋處，警消破門時5人已明顯死亡，檢警今上午在市立殯儀館相驗...

高雄一家5口陳屍租屋處引關切 保護司：難免遇困境記得要求助

高雄市昨深夜驚傳一家5口陳屍租屋處，雙方父母今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。衛福部保護...

人倫悲劇1家5口赴黃泉 2幼園生上學正常父母也參與活動

高雄市昨深夜驚傳林姓男子、袁姓妻子，及分別3歲、6歲、7歲的稚兒，一家5口陳屍租屋處。高雄市教育局表示，經查3個孩子中，...

台中民宅傳一氧化碳中毒？警消急救人發現是「烏龍」

台中市消防局在今天上午10時許執行一起九旬老人緊急救護案件，送醫後老翁的居服員告知，老翁女兒居住在中區一處民宅，已有2天沒有聯絡，懷疑是一氧化碳中毒，希望救護人員前往察看，消防局獲報後，通報為疑似一氧化碳中毒案件，因警、消第一時間聯絡不上老翁女兒，救護人員聯絡轄區警方到場，經警方到場查訪後，確認老翁女兒沒事，解除一場虛驚。

欠公司3萬5被拱去當車手 還沒領到錢先落網

高雄李姓男子遭騙44萬元，因詐騙集團持續找李男「加碼」，楠梓警分局獲報後，與李將計就計約出詐團車手交款，成功逮到37歲謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。