假交易虛擬貨幣囚人扣850萬 北市警速逮5嫌

以35歲馮姓男子為首的非法分子日前假意要交易虛擬貨幣，涉嫌故意輸入錯誤電子錢包資訊，囚禁幣商方的面交人和扣下現金850萬元，幣商驚覺有異報案，北市警火速逮捕5嫌送辦。

台北市警察局大安分局今天發布破案新聞稿，指出18日接獲從事幣商的民眾報案，稱日前有人要和他進行虛擬貨幣（泰達幣）交易，當天便請賴姓友人攜帶現金新台幣850萬元前往轄內某間鐘錶店進行面交，卻反遭賣方拘禁並毆打成傷，請求警方協助。

警方獲報後立即派員趕赴案發現場調查，結果發現交易現場鐵門下拉，確有古怪，當機立斷破門攻堅，當晚順利救出被害賴男，經查其所攜850萬元也完好無損，現場逮捕主嫌馮男和1名男共犯。

經調查了解，雙方進行交易時，馮男等嫌故意輸入錯誤的電子錢包資訊，並向賴男謊稱已完成轉帳，幣商隨後接獲賴男電話回報，數度查認並未收到交易虛擬貨幣，驚覺有異，立即向警方報案。

隨後，警方深入追查發現，此案還有共犯3人（2男1女）在逃，經循線查知藏匿於大安區1間旅館內，19日凌晨火速到場緝獲3嫌，其中1名男嫌是毒品通緝犯。

全案共查扣作案用手機7支，第2級毒品大麻菸、第3級愷他命和毒品咖啡包，以及冷錢包2個、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物。