感冒誤服家人藥物…婦嚴重過敏急求救 杉林消防分隊救護員一針救命

高雄市杉林區一名婦人今天下午，因感冒身體不適，誤服家人留存診所開立的藥物後，發生嚴重過敏反應，緊急至消防局杉林分隊求救，經救護員診視並給予急救藥物後，送醫途中症狀即緩解，對於消防人員的即刻救護婦人也表達感激。

杉林消防分隊指出，這名婦人對非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）過敏，今天身體不適出現感冒症狀，未就醫自行服用之前感冒就診的藥物。不料服藥後半小時，開始出現雙眼腫脹、呼吸喘等急性過敏反應，才發現竟然誤服家人的藥物，趕緊到消防隊求救。

杉林分隊救護員陳茂軒表示，患者到達消防隊時已出現嚴重的低血氧，綜合病史判斷為急性過敏反應，立即給予俗稱「強心針」的腎上腺素注射，輔以氧氣治療成功在送醫途中緩解症狀，及時挽救患者生命。

杉林分隊呼籲，對藥物或食物有過敏病史的患者，日常服藥及飲食就要特別當心。急性的過敏反應包含皮膚紅疹發癢、血管水腫，嚴重者甚至會引發呼吸窘迫、休克危及生命，若有相關症狀出現宜立即撥打119求救，由專業的消防救護人員協助評估與處置。