自撞路樹再衝田裡！台南佳里一家三口送醫 竟是28歲父酒駕肇事

台南市佳里區南47線昨深夜發生轎車自撞路樹再衝入田裡，造成一家三口1大人2小孩送醫，警方對駕駛的父親黃男抽血，換算酒精濃度達1.158毫克，確認為酒駕肇事，將依公共危險罪嫌將黃男送辦。

該起自撞車禍發生在昨晚10點45分許，28歲黃男駕駛轎車，載著5歲和3歲兒子開車返西港家，途中經過佳里區南47線由南往北疾駛，不明原因車子突失控，先闖入對向車道，接著相繼撞擊橋墩和路樹，又衝進田裡，車輛撞擊後變形，擋風玻璃被撞得支離破碎，而黃男被甩出車外，倒臥在地瓜田中。

黃男受傷意識不清，同車2名小孩輕傷意識清楚，均由救護車送至麻豆新樓醫院急救。黃男轉送永康奇美救治，生命跡象穩定。

警持續追查肇事原因，下午完成酒測，開車的黃男經抽血換算酒精濃度達1.158毫克，明顯超標，將依公共危險罪嫌將黃男送辦。由於黃受傷，迄今仍無法詢問製作筆錄，警方將等傷勢穩定後持續深入釐清。

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