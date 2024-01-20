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影／西門町傳事故！欣欣客運停等紅燈 車頂突遭施工吊臂擊中
欣欣客運一輛「253」路公車今午在台北市萬華區中華路一處路口停等紅燈時，車頂遭路旁施工的吊車吊臂擊中，意外事故一度導致車流回堵，警方獲報派員疏導交通，經確認兩造駕駛人無酒駕情況，暫未提告，旋即排除現場狀況。
警方調查，公車駕駛64歲楊姓男子中午12時49分駕車行經中華路二段、486巷口，停等紅燈時，車頂突遭路旁施工的吊車吊臂擊中，所幸未釀人員受傷，但事故導致兩車後方車流回堵，轄區警方立刻派員疏導交通。
據悉，吊車駕駛52歲邱姓男子初步供稱，是因操作不慎導致吊臂碰撞道路上公車，員警介入後確認雙方駕駛酒測值為0，暫未提告毀損等。
警方呼籲，操作員操作動力機械車輛師作時，應隨時注意周遭狀況，遵循相關規定，用路人如遭遇交通事故管制車道時，也務必遵守現場員警指揮行駛，確保交通安全。
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